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Aboubakar'dan Cristiano Ronaldo itirafı! ''Benim kalmamı istedi''

15.12.2023 21:09 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kısa süre önce kadro dışı bırakılan Aboubakar, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Le Carre Media'ya açıklamalarda bulundu. İşte Aboubakar'ın sözleri...

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN İYİ TARAFTAR"

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"Beşiktaş taraftarı, hayatımda gördüğüm en iyi taraftar grubu. Hiç unutamadığım bir anım var. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı oynuyorduk. İlk yarıda 3-0 geriye düştük. Devrede kaptanımız Atiba bizi topladı ve bir konuşma yaptı. 3-0'a rağmen ikinci yarının başında taraftar da biz müthiş destekledi. Ateşlendik ve maçı 3-3 berabere tamamladık. Stadyum kutu gibi olduğu için taraftarın tezahüratları, rakibin de dengesini bozdu. Beşiktaş taraftarının kendi oyuncusuna hakaret ettiğini, ıslıkladığını nadiren görürsünüz. Beşiktaş taraftarının en sevdiğim yönü tam olarak bu."

"BEŞİKTAŞ'TAN İYİSİ VAR MI?"

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"İngiltere'de çok iyi taraftarlar var ama Beşiktaş'tan daha iyisi var mı! Dürüst olmak gerekirse, dünyanın en iyi taraftarları Beşiktaş'ın. Yüzde yüz eminim."

"RONALDO KALMAMI İSTEDİ"

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"Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo’ya yer açmak için beni takımdan gönderdiğine dair çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. O dönem Ghislain Konan ile pazarlık yapıldı bu konuda. Cristiano Ronaldo takımda kalmamı istedi. Kulüp de kalmam için baskı yaptı ama Beşiktaş'a geri dönmeyi ben istedim. Ben aileme daha yakın olmak için kendim ayrılma kararı aldım. Aileme yakın olmayı çok istiyorsun, anlıyor musun?"

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