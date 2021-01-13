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Aboubakar'dan transfer iddialarına cevap!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.01.2021 23:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Aboubakar, Rizespor maçı sonrasında konuştu.

Aboubakar'dan transfer iddialarına cevap!

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Rizespor'u Türkiye Kupası'nda 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.
Rizespor'un daha defansif oynadığını söyleyen Aboubakar, "Pazar ve çarşamba oynamak dinlenme süremizi azalttı. Çaykur Rizespor'u 6-0 yendik ve bu nedenle daha defansif oynadılar. Zor bir maç oldu ama kazandık." dedi.

"GALATASARAY KAZANMAYA GELECEK"

Galatasaray derbisi için görüşleri sorulan Kamerunlu golcü, "Derbi maçlar çok farklı. Oynaması da çok farklı. Galatasaray'ın önündeyiz ve kazanmaya gelecekler. Biz de duygusal, fizik ve mental olarak hazırlanacağız. Biz de kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İÇİN; "ANI YAŞAYALIM"

Transferle ilgili görüşleri ve sezon sonunda ayrılıp ayrılmayacağı sorulan Aboubakar, "Anı yaşamamız lazım, çok da ileriye bakmaya gerek yok. Taraftarın sevgisinden dolayı teşekkür ederim. Bana gösterdikleri ilgi çok güzel ama takım olarak çalışıyoruz. Onlara en güzel cevabı şampiyon olarak verebiliriz." cevabını verdi.

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