Aboubakar Türkiye'den vazgeçemiyor! Golcü isim bu kez bambaşka başka bir takımla Süper Lig'e geri dönüyor

Kocaelispor, serbest statüdeki Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katmak için yeniden görüşmelere başladı; transferin en büyük engeli oyuncunun maaş talebi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Kocaelispor, tecrübeli Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.

Africafoot’un haberine göre, geçtiğimiz kış transfer döneminde de ilgilenilen 33 yaşındaki oyuncuyla görüşmeler bu kez tekrar başladı. Kocaelispor yönetimi, transferi sonuçlandırma konusunda daha iyimser bir tablo çiziyor.

TEK SORUN: MAAŞ

Serbest statüde olan Aboubakar, son olarak küme düşen Hatayspor forması giymiş ve sözleşmesini feshetmişti. Kamerun Milli Takımı kaptanı için en büyük zorluk ise yüksek maaş talebi. Taraflar arasındaki pazarlıklar, oyuncunun ücret beklentisi nedeniyle henüz netlik kazanmadı. Transferin önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor.

28 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Hatayspor ile 28 resmi maça çıkan Aboubakar, 8 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

