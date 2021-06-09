Aboubakar yerine Ahmed Hassan Kouka!

Mısır basını Beşiktaş'ın, Vincent Aboubakar'ın yerine Mısırlı golcü Ahmed Hassan Kouka'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında bitiyor.

Deneyimli forvet, Olympiakos formasıyla 90 maça çıktı ve 38 gol, 7 asist yaparak toplam 45 gole doğrudan katkıda bulundu. Ahmed Hassan Kouka geride kalan sezonu ise 39 resmi maçta 15 gol, 6 asistle tamamladı. Portekiz vatandaşlığı da bulunan golcü oyuncu Rio Ave ve Braga'da da forma giydi.



