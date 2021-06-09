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Aboubakar yerine Ahmed Hassan Kouka!

09.06.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş hücum hattına takviye yapmak istiyor. Vincent Aboubakar'ı Al Nassr'a kaptıran siyah beyazlı takım, yıldız ismin yerini Mısır'dan doldurmak istiyor. Kartal'ın gündemine gelen isim ise Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Mısırlı golcü Ahmed Hassan Kouka.

Aboubakar yerine Ahmed Hassan Kouka!

Mısır basını Beşiktaş'ın, Vincent Aboubakar'ın yerine Mısırlı golcü Ahmed Hassan Kouka'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

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Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında bitiyor.

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Deneyimli forvet, Olympiakos formasıyla 90 maça çıktı ve 38 gol, 7 asist yaparak toplam 45 gole doğrudan katkıda bulundu. Ahmed Hassan Kouka geride kalan sezonu ise 39 resmi maçta 15 gol, 6 asistle tamamladı. Portekiz vatandaşlığı da bulunan golcü oyuncu Rio Ave ve Braga'da da forma giydi.

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Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
transferde bombalar patlıyor nasıl bomba ise türk futbolu bir milim ileri gitmiyor kulupler borç batağında kulupleri yönetenler kuluplerin yönetim binasının içinde patlatıyor titan titana

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