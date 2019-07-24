Aç karnına neden kahve içmemelisiniz?

Kahvenin sağlığımıza olan etkileri birden fazladır ancak tek bir şartla; aç karnına tüketmemek! Yapılan çalışmalar, sabah erken saatlerde kahvaltı yapmadan önce kahve içmenin vücuttaki kortizol seviyesini artırabileceğini ortaya koydu. Kortizol seviyesinin yükselmesi; vücudun daha fazla strese maruz kalmasına neden olur. Kortizol fazlalığı sonucunda ciltte morarma, kas tutulması ve kemik erimesi görülebilir. Bireyi psikolojik anlamda da etkiler. Depresyon ve halisünasyona neden olabilir. Bu etkileri yaşamamak için kahvaltıdan önce kahve içmeyi artık unutun!

Kahvedeki kafein, enerjik hissetmemizi sağlar ancak bu durum aç karnına tam tersi etki gösterir. Açken kahve tüketimi anksiyete ve yorgunluğa sebep olabilir. Güne enerjik başlamak için yaptığınız bu hareket tam tersi gününüzü mahvedecektir. Belki de gün içindeki yorgunluğunuz bundan kaynaklıdır.

Uzmanlar, aç karnına kahve içmenin mide ekşimesine ve hatta ülser oluşumuna neden olacağını söylüyor. Mide asidinin yükselmesi ruh halindeki dalgalanmalara, titremelere, ve diğer yoksunluk semptomlarına bile neden olabilir.

İştah kaybına da neden olur. İştah kaybı olumlu gibi gözükse de aslında diğer tehlikeleri de beraberinde getireceğinden son derece sağlıksızdır.

Kanser, asitli ortamlarda hızlı bir şekilde gelişir. Boş mideye kahve doldurmak ise ne yazık ki kanseri davet eder.

