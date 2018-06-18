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Aç karnına yediğinizde bir ayda 7 kilo verdiriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.06.2018 10:48 | Son Güncelleme

Orta Amerika'nın en gözde meyvesi olan kırmızı muz, hem lezzeti hem de faydalarıyla başımızı döndürüyor. Üstelik aç karnına yediğinizde verdirdiği kilolar da cabası!

Aç karnına yediğinizde bir ayda 7 kilo verdiriyor

Kırmızı muz, tükettiğimiz normal muza oranla çok daha küçük boyutta kırmızı ya da mor renklerde olabilen bir muz türüdür.

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Kırmızı muz, normal muzdan daha küçük boyutlarda, kabuğu koyu kırmızı ya da mor renklerde olan bir muz türüdür. Bu renkli meyve Doğu Afrika, Asya, Güney Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri üreticileri tarafından ithal edilir.

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Orta Amerika'nın gözde meyvesi olan kırmızı muz, Orta Amerika'da üretilerek dünya çapında satılıyor. Türkiye^'de yok değil ama bulmak tabii biraz zor olabilir.

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Kremsi bir yapıya sahip olan kırmızı muz, tad olarak biraz ahududuya yakındır. Normal muza göre çok daha fazla potasyum içerir.

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C vitamini açısından da son derece güçlü olan bu muz türü sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.

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30 gün boyunca düzenli olarak aç karnına kırmızı muz tüketen 30 kişği uygulanan diyet sonrası tam 7 kilo verdi. Siz de diyet listenize dahil ederseniz hızlı bir şekilde kilolarınıza veda edebilirsiniz.

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