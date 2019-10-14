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Aç karnına yenmemesi gerekenler nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Aç karnına kahve içmek konusunda birçok fikir duyduk. Kimileri bunun zararlı olduğunu söylüyor kimileri de herhangi bir sorun olmayacağını... Şimdi ise sizlere aç karnına kahve tüketmenin dışında özellikle sabah, aç karnına yememeniz gereken yiyeceklerden bahsedeceğiz.

Aç karnına yenmemesi gerekenler nelerdir?

Sabah neyi, ne kadar yediğimiz son derece önemlidir. Sağlıklı bir gün, doğru bir kahvaltıdan geçer. Bu noktada bazı sağlıklı bildiğimiz yiyecekler de bizleri şaşırtabilir. İşte masum gibi görünen fakat aç karnına yemememiz gerekenler...

PORTAKAL
Aç karna tüketildiğinde portakal gastrit veya alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu sebeple sabah aç bir şekilde portakal tüketiminden veya aç karına portakal suyu içmekten kaçının.

DOMATES
Domates, C vitamini ve diğer antioksidan bileşenler bakımında zengin olsa da kahvaltıda bulundurulmaması gereken bir besin. Domateste bulunan tannik asit, mide asidini yükseltir. Özellikle ülser, gastrit, reflü şikayetleri olanlar aç karına domates yemekten kesinlikle uzak durmalıdır.

MAYALI YİYECEKLER
Birçok insan sabah erken saatlerde kahvaltıya vakit ayıramaz ve bunun yerine hızlıca erişebilecekleri pastane ürünlerine yönelir. Ancak bu poğaça, açma, börek gibi mayalı hamur işleri, mide astarını tahriş edebilir, midede şişkinlik yaratabilir.

ŞEKER, ŞEKERLİ TATLILAR
Aç karnına tüketilen şeker, kana hızla karıştığından kan şekerini aniden yükseltir ve birçok hastalığı beraberinde getirir. Sabahları şekerli yiyecekler ve içeceklerden kaçının.

MUZLU YOĞURT
Kimi beslenme uzmanları, sabahları muzlu yoğurt yemenin kardiyovasküler rahatsızlıklara sebebiyet verebileceğini söylüyor.

BAHARATLI YİYECEKLER
Baharatlı yiyecekler aç karnına tüketildiğinde mide mukozasına zarar verir ve mide astarını tahriş ederek hazımsızlığa neden olabilir.

ARMUT
Armut, son derece sağlıklı bir meyvedir. Lifli yapısı sayesinde bağırsakların doğru bir şekilde çalışmasına yarar sağlar. Ancak aç karnına tüketildiğinde mide mukozasına zarar verebilir ve karın ağrısı yaşatabilir.

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