Aç karnına yenmemesi gerekenler nelerdir?

Sabah neyi, ne kadar yediğimiz son derece önemlidir. Sağlıklı bir gün, doğru bir kahvaltıdan geçer. Bu noktada bazı sağlıklı bildiğimiz yiyecekler de bizleri şaşırtabilir. İşte masum gibi görünen fakat aç karnına yemememiz gerekenler...

PORTAKAL

Aç karna tüketildiğinde portakal gastrit veya alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu sebeple sabah aç bir şekilde portakal tüketiminden veya aç karına portakal suyu içmekten kaçının.

DOMATES

Domates, C vitamini ve diğer antioksidan bileşenler bakımında zengin olsa da kahvaltıda bulundurulmaması gereken bir besin. Domateste bulunan tannik asit, mide asidini yükseltir. Özellikle ülser, gastrit, reflü şikayetleri olanlar aç karına domates yemekten kesinlikle uzak durmalıdır.

MAYALI YİYECEKLER

Birçok insan sabah erken saatlerde kahvaltıya vakit ayıramaz ve bunun yerine hızlıca erişebilecekleri pastane ürünlerine yönelir. Ancak bu poğaça, açma, börek gibi mayalı hamur işleri, mide astarını tahriş edebilir, midede şişkinlik yaratabilir.

ŞEKER, ŞEKERLİ TATLILAR

Aç karnına tüketilen şeker, kana hızla karıştığından kan şekerini aniden yükseltir ve birçok hastalığı beraberinde getirir. Sabahları şekerli yiyecekler ve içeceklerden kaçının.