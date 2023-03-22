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Acayip nasıl yazılır, acayip yazımı nasıl olmalıdır? Acayip mi acaip mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

02.03.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde yer alan pek çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerinde bulunan farklılıklar sebebiyle yanlış yazılır. Bu yüzden Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkânı tanır. Türkçede yer alan bazı kelimelerin hem yazılış şekilleri hem de anlamları sıklıkla bu sözlük üzerinden sorgulanır. TDK'nin güncel yazım kılavuzunda sıklıkla aranan kelimelerden biri de acayip kelimesidir. Peki, acayip yazımı nasıl olmalıdır?

Acayip nasıl yazılır, acayip yazımı nasıl olmalıdır? Acayip mi acaip mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan acayip kelimesi uzun yıllardır dilimizde kullanılan bir kelime olarak bilinir. Yazımında en sık hata yapılan kelimelerden biri olan acayip sözcüğünü nasıl yazıldığı pek çok kişi tarafından merak edilir ve araştırılır. Günlük yaşamda hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde oldukça sık kullanılan acayip sözcüğünün doğru yazılışını bilmek gerekir. Türkçeyi doğru kullanmak adına kelimelerin hem telaffuzu hem de doğru yazılışı oldukça önemlidir.

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Acayip nasıl yazılır?

Genellikle hayret ifadesi olarak kullanılan ve aceb kökünden gelen acayip sözcüğü Arapça kökenli sözcükler arasında yer alır. Acayip kelimesi anlam olarak sağduyuya, göreneğe, olağana göre aykırı, garip ve tuhaf olan anlamını taşır. Şaşkınlığı anlatan bir kelime olarak da karşımıza çıkan acayip yazımı çoğunlukla yanlış yazılan kelimelerden biridir. Özellikle yazılı olarak kurulan iletişimlerde daha kaliteli bir iletişim için kelimelerin doğru yazılması gerekir. Kafa karışıklığı ve yazımında sıklıkla yanlışlık yapılan kelimeler arasında yer alan acayip kelimesi hakkında en çok merak edilen konu "Acayip mi acaip mi?" sorusudur. Kelimenin Türk Dil Kurumuna göre doğru yazılışı acayip şeklinde olmasıdır.

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Acayip doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Cümle içerisinde alışılmadık, farklı ve ilgi çekici manalarında kullanılan acayip sözcüğü bazı cümlelerde acaip şeklinde yazılsa da bu yazım hatalı bir yazımdır. Kelime cümle içinde doğru bir şekilde kullanılmak isteniyorsa acayip şeklinde yazılmalıdır. Türkçede bulunan kelimelerin doğru yazılışları örnek cümleler ile açıklandığı zaman akılda kalıcılığı yüksek olur. Bu bağlamda acayip TDK kuralları göz önünde bulundurularak örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Son zamanlarda tavırlarında bir acayiplik seziyorum.
  • Bugün yaptıkları gerçekten çok acayipti.
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