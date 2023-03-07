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Hem de nasıl yazılır, hem de yazımı nasıl olmalıdır? Hem de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.02.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinde bağlaçlar, bireylerin fikirlerini daha iyi iletmelerini ve konuşma ve yazma becerilerinde daha iyi bir anlam yaratmalarını sağlar. Dolayısıyla bağlaçların doğru şekilde kullanımını öğrenmek önemlidir. Özellikle de/da yazımı sıklıkla karıştırılır. Bunun nedeni hem bulunma durumu eki olarak kullanılan ekin hem de bağlaç olarak kullanılan "da" yazımının karıştırılmasıdır. Peki, hem de nasıl yazılır, yazımı nasıl olmalıdır?

Hem de nasıl yazılır, hem de yazımı nasıl olmalıdır? Hem de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe yazım kuralları Türkçeyi doğru kullanmak, doğru ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurmak için gereklidir. Bu kurallar sözlü ve yazılı iletişimin güvenilirliğini ve kalitesini belirleyen çok önemli bir unsur olarak kabul edilir. Ayrıca bu kurallara uymak sözlü ve yazılı iletişimde kullanılan ifade ve cümlelerin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Bağlaçlar da kurduğumuz cümlelerin akıcılığını ve pekiştirilmesini sağlar. Türkçede en çok kullanılan bağlaçlardan biri olan hem de kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak edilir. Hem de kelimesinin TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

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Hem de nasıl yazılır?

Türkçe bağlaçlar cümleleri anlamlı ve anlaşılabilir hâle getiren önemli bir parçadır. Bağlaçların doğru şekilde kullanılması cümlelerin anlamını ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Türkçe dil kurallarının anlaşılmasına ve uygulanmasına yardımcı olacak çeşitli kaynakların kullanılması önerilir. Bu kaynaklardan Türk Dil Kurumuna ait sözlükler ve yazım kılavuzu güvenilir kaynak oluşturur. TDK’de yer alan yazım kurallarına göre hem de kelimesi ayrı yazılır. Hem de TDK kurallarına göre ayrı yazılır çünkü bu ifadede yer alan "da" bulunma durumu eki değil bağlaçtır. Bu yüzden "Hem de bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" cevabı verebiliriz.

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Hem de ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır?

Günlük yaşamımızda sıklıkla kullandığımız “hem de” kelşmesi Türkçede çok önemli bir yer tutmaktadır. “Hem de” ifadesi bir cümlede iki konu arasındaki bağlantıyı ifade etmek için kullanılan bir kelime grubudur. Hem de yazımı içinde bulunan “de” bağlaç olarak kullanıldığı için ayrı yazılır. “Hemde” şeklinde birleşik yazmak yazım yanlışına sebep olur. Türkçede “hem de” kelimesi genellikle “ve de”, “ayrıca” gibi ifadelerle aynı anlamda kullanılır. Türkçe yazım kurallarını öğrenirken cümlelerle pekiştirmek, kuralları daha kolay öğrenmenizi sağlar. Hem de doğru yazılışı ile örnek cümleler şu şekilde:

  • Hem başarılı olmak hem de hayatın tadını çıkarmak için çaba gösteriyorum.
  • O bana hem de arkadaşlarıma yardım etti.
  • İş hayatımda hem de kişisel hayatımda ilerlemek istiyorum.
  • Hem kendi işimi kurmak hem de başarılı olmak istiyorum.
  • Bu olay hem beni hem de arkadaşlarımı çok şaşırttı.
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