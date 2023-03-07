Doküman nasıl yazılır, doküman yazımı nasıl olmalıdır? Doküman mı döküman mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım kurallarını öğrenmek, kelimelerin hangi anlamlarda kullanıldığını ve nasıl yazıldığını bilmek, insanların okuduklarını anlama ve konuşma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Yazım kurallarını öğrenmek Türk dilinin kullanımını kolaylaştırır ve herkesin daha anlaşılır bir şekilde konuşmasını ve yazmasını sağlar. Yazım kurallarını öğrenmek için Türk Dil Kurumunun kaynakları doğru bilgiye ulaşmanızı sağlar.

Doküman nasıl yazılır?

Doküman kelimesi Fransızca “document” kelimesinden ödünçlenmiş ve Türkçeye uygun bir şekilde ifade edilen bir kelimedir. TDK’ye göre belge anlamı taşıyan doküman kelimesi istenen bilgiyi kullanıcıların kolay anlayacağı şekilde, anlaşılır bir dille, güvenilir kaynaklardan alınan bilgileri içeren ve çoğu zaman resimler, grafikler veya diyagramlar dahil etmek için gerekli olan detaylı bir çalışmadır. Günlük konuşmalardan resmî yazışmalara birçok alanda karşımıza çıkan doküman kelimesinin kelimesinin doğru yazılışı “doküman” şeklindedir.

Doküman mı, doküman mı?

Türk Dil Kurumu kaynaklarında doküman yazımı hakkında doküman mı yoksa doküman mı diye doğru yazılışı sıklıkla aranır. Doküman kelimesinin "döküman" şeklinde yazılması bir yazım yanlışıdır. TDK’de yer alan bilgiye göre kelimenin doğru yazılışı “doküman”dır. Doküman TDK sözlüğe göre bir konu hakkında detaylı bilgi veya açıklamaların yazılı olarak sunulduğu belgeleri ifade eder. Dokümanlar bir olayın, konunun ya da bir işin sürecini tanımlamak, anlamak ve izlemek için kullanılır. Yazılışında sıklıkla hatalar yapılan doküman doğru yazılışı ile örnek cümleler: