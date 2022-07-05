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Açelya Akkoyun evlilik yıl dönümünü kutladı! "Bizi çok seviyorum"

05.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açelya Akkoyun, 2006'da Enis Cergel ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, eşiyle 16. evlilik yıl dönümlerini "Canım kızımın canım babası... 16 yıl biter, 17 başlar! Nice yıllarımız olsun. Bizi çok seviyorum" sözleriyle kutladı.

Açelya Akkoyun evlilik yıl dönümünü kutladı! "Bizi çok seviyorum"

2006'da Enis Cergel ile dünyaevine giren oyuncu Açelya Akkoyun, 2009 yılında da kızı Alya Deniz'i kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Cergel ile mutlu birlikteliği süren Akkoyun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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"BİZİ ÇOK SEVİYORUM"

49 yaşındaki oyuncu, paylaşımında "16 yıl biter, 17 başlar! Bugün ikinci doğum günüm 5 Temmuz... 16 yılı evlilikle bitirdik, tanışma 18 yıl... Daha nice yıllara benim güzel gönüllüm, güzel kalplim... Çevresine, kendisine 'Daha ne katarım?' diye her gün kalbi çarpan sevgilim, eşim, dostum, arkadaşım... Canım kızımın canım babası, canımız... Hep beraber nice yıllarımız olsun. Sizi çok seviyorum... Bizi çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.

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