Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Bir zamanlara damga vuran fantastik, komedi türündeki Acemi Cadı dizisi, oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Acemi Cadı'da Toygar'ın sağ kolu Naci rolünü oynayan Kubilay Güleçoğlu, şimdilerde baba oldu...

KUBİLAY GÜLEÇOĞLU'NUN SON HALİ

Kubilay Güleçoglu, Acemi Cadı dizisinde Naci rolünü oynadı.

Şimdilerde 39 yaşında olan Kubilay Güleçoglu, son haliyle görenleri şaşırttı.

Eski oyuncu 2018'de Özge Sesli ile evlendi.

Bu evlilikten bir çocuk babası oldu.

Sosyal medya hesabından eşinin ve çocuğunun pozlarını sık sık paylaşıyor.

Acemi Cadı ekibi yıllar sonra buluşmuştu. Kubilay Güleçoğlu, o buluşmadan şu pozları yayınlamıştı...



