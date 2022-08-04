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  4. Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı

04.08.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kubilay Güleçoğlu, başrolünde Merve Boluğur'un yer aldığı Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Naci rolü ile tanındı. Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen görüntüsü aynı kalan Güleçoğlu, görenleri şaşırttı.

Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Bir zamanlara damga vuran fantastik, komedi türündeki Acemi Cadı dizisi, oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Acemi Cadı'da Toygar'ın sağ kolu Naci rolünü oynayan Kubilay Güleçoğlu, şimdilerde baba oldu...

KUBİLAY GÜLEÇOĞLU'NUN SON HALİ

Kubilay Güleçoglu, Acemi Cadı dizisinde Naci rolünü oynadı.

Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Şimdilerde 39 yaşında olan Kubilay Güleçoglu, son haliyle görenleri şaşırttı.

Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Eski oyuncu 2018'de Özge Sesli ile evlendi.

Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Bu evlilikten bir çocuk babası oldu.

Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Sosyal medya hesabından eşinin ve çocuğunun pozlarını sık sık paylaşıyor.

Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Acemi Cadı ekibi yıllar sonra buluşmuştu. Kubilay Güleçoğlu, o buluşmadan şu pozları yayınlamıştı...

Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Acemi Cadı’da Toygar'ın sağ koluydu! Kubilay Güleçoğlu son haliyle görenleri şaşırttı


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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur acemi cadı
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