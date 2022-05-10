Acemi Cadı dizisinin Ceren'ini gören tanıyamıyor! Dicle Alkan'ın yıllar sonraki hali şaşırttı

Önce Kanal D sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinin Ceren'i son haliyle dizinin izleyicilerini şaşırttı. Fantastik ve komedi türünde olan; Merve Boluğur, Nergis Kumbasar, Şenay Gürler gibi pek çok ismin rol aldığı dizi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi odağı olmuştu.

ACEMİ CADI'NIN CEREN'İNİ GÖREN TANIYAMADI!

Belalı Baldız, Sevgili Babam ve Acemi Cadı gibi yapımlarda rol alan oyuncu Dicle Alkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Ankara doğumlu olan isim, ekranlarda son olarak Acemi Cadı adlı TV dizisinde Ceren karakterini canlandırmıştı.

EKRANLARDAN UZAKTA KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

Şimdilerde "Çatıdaki Yarasa" isimli oyunla tiyatro oyunculuğuna devam eden isim, uzun süredir televizyon ekranlarında yer almıyor.

Alkan'ın saç rengindeki ve görünümündeki değişim ise dikkat çekiyor.

İşte Acemi Cadı'nın Ceren'i Dicle Alkan'ın son hali...



