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  4. Acemi Cadı’nın Hulki Hocası Levent Sülün bakın nasıl değişti! Dizinin sevenleri ‘bambaşka biri olmuş’ dedi

Acemi Cadı’nın Hulki Hocası Levent Sülün bakın nasıl değişti! Dizinin sevenleri ‘bambaşka biri olmuş’ dedi

15.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Merve Boluğur'un yer aldığı Acemi Cadı dizisi seneler önce sona erdi. Keyifli senaryosuyla seyircilerden tam not alan dizide Levent Sülün, Hulki Hoca rolünü canlandırdı. Oyuncunun şimdiki hali ise görenleri şaşırttı.

Acemi Cadı’nın Hulki Hocası Levent Sülün bakın nasıl değişti! Dizinin sevenleri ‘bambaşka biri olmuş’ dedi

Acemi Cadı dizisi, ekranların unutulmaz dizilerinden biri oldu. Yaklaşık 15 sene önce sona eren dizide Hulki Hoca rolüyle akıllara kazınan Levent Sülün, son haliyle ilgi çekti.

LEVENT SÜLÜN BAKIN NASIL DEĞİŞTİ

Levent Sülün'ün son halini görenler tanıyamadı.

Acemi Cadı’nın Hulki Hocası Levent Sülün bakın nasıl değişti! Dizinin sevenleri ‘bambaşka biri olmuş’ dedi

Acemi Cadı dizisinde Hulki Hoca karakteriyle sempatik tavırları ile ilgi çeken Levent Sülün'ü görenler, 'bambaşka biri olmuş' dedi.

Acemi Cadı’nın Hulki Hocası Levent Sülün bakın nasıl değişti! Dizinin sevenleri ‘bambaşka biri olmuş’ dedi

46 yaşındaki Levent Sülün, Acemi Cadı dizisinden sonrada oyunculuk kariyerine devam etti.

Acemi Cadı’nın Hulki Hocası Levent Sülün bakın nasıl değişti! Dizinin sevenleri ‘bambaşka biri olmuş’ dedi

Güneşi Beklerken, Kurtlar Vadisi Pusu, Diriliş Ertuğrul, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi başarılı yapımlarda kendisini gösterdi.

Acemi Cadı’nın Hulki Hocası Levent Sülün bakın nasıl değişti! Dizinin sevenleri ‘bambaşka biri olmuş’ dedi

Oyunculuk alanına 1995'te yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle başladı. Oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapmaktadır.

Acemi Cadı’nın Hulki Hocası Levent Sülün bakın nasıl değişti! Dizinin sevenleri ‘bambaşka biri olmuş’ dedi

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Anahtar Kelimeler:
Levent Sülün acemi cadı
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