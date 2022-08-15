Acemi Cadı’nın Hulki Hocası Levent Sülün bakın nasıl değişti! Dizinin sevenleri ‘bambaşka biri olmuş’ dedi

Acemi Cadı dizisi, ekranların unutulmaz dizilerinden biri oldu. Yaklaşık 15 sene önce sona eren dizide Hulki Hoca rolüyle akıllara kazınan Levent Sülün, son haliyle ilgi çekti.
Levent Sülün'ün son halini görenler tanıyamadı.
Acemi Cadı dizisinde Hulki Hoca karakteriyle sempatik tavırları ile ilgi çeken Levent Sülün'ü görenler, 'bambaşka biri olmuş' dedi.
46 yaşındaki Levent Sülün, Acemi Cadı dizisinden sonrada oyunculuk kariyerine devam etti.
Güneşi Beklerken, Kurtlar Vadisi Pusu, Diriliş Ertuğrul, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi başarılı yapımlarda kendisini gösterdi.
Oyunculuk alanına 1995'te yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle başladı. Oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapmaktadır.
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