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Acemi Cadı'nın kızıl Ceren'ine bir de şimdi bakın! Bambaşka biri oldu

18.09.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin sevilen dizilerinden Acemi Cadı'da 'Ceren' karakterine hayat veren genç oyuncu Dicle Alkan, son haliyle şaşırttı.

Acemi Cadı'nın kızıl Ceren'ine bir de şimdi bakın! Bambaşka biri oldu

İlk bölümü 2007 yılında ekranlara gelen Acemi Cadı dizisinde 'Ceren' karakterine hayat veren Dicle Alkan, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Kızıl saçlarıyla akıllara kazınan Alkan, uzun ve açık renkli saçlarıyla bambaşka bir tarza büründü. İşte Dicle Alkan'ın son hali:

Acemi Cadı'nın kızıl Ceren'ine bir de şimdi bakın! Bambaşka biri oldu

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren oyuncu, hayatının merkezine tiyatroyu koydu.

Acemi Cadı'nın kızıl Ceren'ine bir de şimdi bakın! Bambaşka biri oldu

Alkan; Leyla'nın Evi, Ahududu, Teessür gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı.

Acemi Cadı'nın kızıl Ceren'ine bir de şimdi bakın! Bambaşka biri oldu

Genç oyuncu ayrıca, diksiyon ve temel oyunculuk dersleri de veriyor.

Acemi Cadı'nın kızıl Ceren'ine bir de şimdi bakın! Bambaşka biri oldu

DİCLE ALKAN KİMDİR?

Dicle Alkan, 8 Mart 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan genç oyuncu, Acemi Cadı ile akıllarda yer edinse de, birçok çeşitli projede yer almıştır.

Acemi Cadı'nın kızıl Ceren'ine bir de şimdi bakın! Bambaşka biri oldu

DİCLE ALKAN'IN YER ALDIĞI PROJELER

Ay Tutulması-2011
Melekler Korusun-2009
Kavak Yelleri-2009
Acemi Cadı-2006
Ah Be İstanbul-2004
Biz Size Aşık Olduk-2002
Ayrılsak da Beraberiz-1999

Acemi Cadı'nın kızıl Ceren'ine bir de şimdi bakın! Bambaşka biri oldu


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