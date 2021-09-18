Acemi Cadı'nın kızıl Ceren'ine bir de şimdi bakın! Bambaşka biri oldu

İlk bölümü 2007 yılında ekranlara gelen Acemi Cadı dizisinde 'Ceren' karakterine hayat veren Dicle Alkan, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Kızıl saçlarıyla akıllara kazınan Alkan, uzun ve açık renkli saçlarıyla bambaşka bir tarza büründü. İşte Dicle Alkan'ın son hali:

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren oyuncu, hayatının merkezine tiyatroyu koydu.

Alkan; Leyla'nın Evi, Ahududu, Teessür gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı.

Genç oyuncu ayrıca, diksiyon ve temel oyunculuk dersleri de veriyor.

DİCLE ALKAN KİMDİR?

Dicle Alkan, 8 Mart 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan genç oyuncu, Acemi Cadı ile akıllarda yer edinse de, birçok çeşitli projede yer almıştır.

DİCLE ALKAN'IN YER ALDIĞI PROJELER

Ay Tutulması-2011

Melekler Korusun-2009

Kavak Yelleri-2009

Acemi Cadı-2006

Ah Be İstanbul-2004

Biz Size Aşık Olduk-2002

Ayrılsak da Beraberiz-1999



