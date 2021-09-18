Acemi Cadı'nın kızıl Ceren'ine bir de şimdi bakın! Bambaşka biri oldu

İlk bölümü 2007 yılında ekranlara gelen Acemi Cadı dizisinde 'Ceren' karakterine hayat veren Dicle Alkan, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Kızıl saçlarıyla akıllara kazınan Alkan, uzun ve açık renkli saçlarıyla bambaşka bir tarza büründü. İşte Dicle Alkan'ın son hali:
Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren oyuncu, hayatının merkezine tiyatroyu koydu.
Alkan; Leyla'nın Evi, Ahududu, Teessür gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı.
Genç oyuncu ayrıca, diksiyon ve temel oyunculuk dersleri de veriyor.
Dicle Alkan, 8 Mart 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan genç oyuncu, Acemi Cadı ile akıllarda yer edinse de, birçok çeşitli projede yer almıştır.
Ay Tutulması-2011
Melekler Korusun-2009
Kavak Yelleri-2009
Acemi Cadı-2006
Ah Be İstanbul-2004
Biz Size Aşık Olduk-2002
Ayrılsak da Beraberiz-1999