MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Feyza Civelek bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti'nde yeni dönem

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda kadroya katılan Gökberk Yıldırım’ın rolü merak konusuydu. Feyza Civelek’in “Partner” notuyla yaptığı paylaşım, ünlü oyuncunun Nilay’ın partneri olarak diziye dahil olduğunu ortaya çıkardı.

Feyza Civelek bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti'nde yeni dönem
Çiğdem Berfin Sevinç

Kızılcık Şerbeti 4. sezonuyla kadro değişikliği ile son dönemde sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı dizide yeni isimler birer birer hikâyeye dahil oluyor.

Son olarak, Rüzgarlı Tepe dizisiyle ünlenen Gökberk Yıldırım’ın projeye katıldığı açıklanmıştı. Ancak başarılı oyuncunun hangi karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak konusuydu.

Feyza Civelek bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti nde yeni dönem 1

FEYZA CİVELEK DETAYI ELE VERDİ

Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, sosyal medya hesabından Gökberk Yıldırım’la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve altına tek kelime yazdı: “Partner”.

Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, Yıldırım’ın dizide Nilay’ın partneri olarak hikâyeye dahil olduğu ortaya çıktı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir tutuklandıSosyal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir tutuklandı
Büşra Yalçın’ın 7 senelik değişimi olay oldu!Büşra Yalçın’ın 7 senelik değişimi olay oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek partner Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

Koruma polisinin şemsiye tuttuğu görüntü tepki çekmişti!

Koruma polisinin şemsiye tuttuğu görüntü tepki çekmişti!

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.