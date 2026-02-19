Feyza Civelek bombayı patlattı! Kızılcık Şerbeti'nde yeni dönem

Kızılcık Şerbeti 4. sezonuyla kadro değişikliği ile son dönemde sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı dizide yeni isimler birer birer hikâyeye dahil oluyor.

Son olarak, Rüzgarlı Tepe dizisiyle ünlenen Gökberk Yıldırım’ın projeye katıldığı açıklanmıştı. Ancak başarılı oyuncunun hangi karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak konusuydu.

FEYZA CİVELEK DETAYI ELE VERDİ

Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, sosyal medya hesabından Gökberk Yıldırım’la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve altına tek kelime yazdı: “Partner”.

Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, Yıldırım’ın dizide Nilay’ın partneri olarak hikâyeye dahil olduğu ortaya çıktı.