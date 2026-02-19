MAGAZİN

Sosyal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir tutuklandı

Canlı yayın sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, canlı yayın sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Sinan Demir gözaltına alındı.

'ALKOLÜN VE HASTALIĞIMIN ETKİSİ İLE BÖYLE BİR KONUŞMA YAPTIM'

Demir savcılık ifadesinde, "Ben konuya ilişkin olarak daha önce soruşturma aşamasında vermiş olduğum beyanlarımı tekrar ederim. Sosyal medya ile uğraşıyorum, çalışmıyorum. 1 hafta önce sanal medyadan tanıştığım Hamza Çakır isimli kişi benimle canlı yayın yapmak istedi. Ben sanal medyada mizah içerikleri üretiyorum. Bana misafirliğe geleceğini, misafirlikteyken canlı yayın yapalım, alkol içeriz dedi. Ben de kabul ettim, reddedemedim. Yayın başladıktan sonra alkol aldım. Yayın sonuna kadar da alkol içtim. Yayın canlı yayındı. Ben bipolar hastasıyım. Alkole yaklaşmamam gerekiyor. İlaçlarımı da düzenli kullanmam gerekiyor. Kınalıada’da benim bir tanıdığımın evinde bu yayın gerçekleşti. Yayının konusu sohbetti. Sohbetin ara ara dine geldiğini anladım. Bana okumuş olduğu bilirkişi raporunda belirtilen sünnilere yönelik konuşmalar bana aittir. 'Erkek 2' de belirtilen konuşmalar bana aittir. Ben alkolün ve hastalığımın etkisi ile böyle bir konuşma yaptım. Normalde böyle şeyler söyleyen biri değilim. Ben de samimi Müslümanım. Böyle paylaşım yaptığım için pişmanım. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.
TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Kaynak: DHA

