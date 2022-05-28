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Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya son haliyle şoke etti! Görenler tanımakta zorlandı...

28.05.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin popüler dizileri arasında yer alan Acemi Cadı'da Rüya karakterine hayat veren İrem Erkaya değişimiyle herkesin ağzını açık bıraktı. Yıllar geçtikçe bambaşka bir insan haline dönüşen İrem Erkaya'nın son halini görenler resmen tanımakta zorlandı. İşte Erkaya'nın inanılmaz değişimi.

Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya son haliyle şoke etti! Görenler tanımakta zorlandı...

2006 yılında yayınlanan başrollerinde Şenay Gürler, Merve Boluğur, Nergis Kumbasar ve Çağkan Çulha gibi isimlerin yer aldığı Acemi Cadı dizisi, İrem Erkaya'yı da meşhur eden dizi oldu. Dizideki kızıl saçları ve sempatik tavırlarıyla herkesin hafızasına kazınan İrem Erkaya değişimiyle dudak uçuklattı.

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Acemi Cadı dizisinde Rüya karakterini canlandıran İrem Erkaya, dizide Ayşegül karakterini canlandıran Merve Boluğur'un en yakın arkadaşıydı.

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Acemi Cadı dizi sayesinde ünlenen ve şimdilerde Türkiye'nin en çok isimleri arasında yer alan Merve Boluğur'un aksine, İrem Erkaya sakin bir hayat yaşıyor.

SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Değişimine önce kızıl saçlarından başlayan İrem Arkaya'nın son halini görenler adeta şaşkına döndü.

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Yıllar içinde bambaşka bir insan haline dönüşen ve yaşlılık emarelerini yavaş yavaş göstermeye başlayan İrem Erkaya, sakin bir hayat tercih ediyor.

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Sempatik oyuncu şu sıralar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev yapmaktadır.

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İşte İrem Erkaya'nın değişimi;

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