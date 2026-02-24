Rol arkadaşını övmelere doyamadı! Diren Polatoğulları'ndan Afra Saraçoğlu yorumu

Reyting rekortmeni Yalı Çapkını baba-kız rolleriyle dizide büyük ses getiren iki isim, Diren Polatoğulları ve Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ. dizisinde tekrardan aynı seti paylaşmaları izleyenleri sevindirmişti.

"ÇOK KONFORLU"

Diren Polatoğulları, TV100 muhabiri Onur Üçkarışoğlu'nun Afra Saraçoğlu'yla tekrardan aynı projede buluşmalarına dair sorduğu soruya övgüyle cevap verdi. Polatoğulları, "Afra ile beraber oynamak çok konforlu, çok alıştık birbirimize. O yüzden çok mutluyuz. Daha çok beraber oynayacağız inşallah" şeklinde konuştu.