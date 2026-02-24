MAGAZİN

Rol arkadaşını övmelere doyamadı! Diren Polatoğulları'ndan Afra Saraçoğlu yorumu

Çiğdem Berfin Sevinç

Reyting rekortmeni Yalı Çapkını’nda baba-kız olarak izleyici karşısına çıkan Diren Polatoğulları ile Afra Saraçoğlu, bu kez A.B.İ. dizisinde yeniden aynı seti paylaştı. Polatoğulları, Afra Saraçoğlu hakkında konuşurken adeta övgü yağdırdı.

Reyting rekortmeni Yalı Çapkını baba-kız rolleriyle dizide büyük ses getiren iki isim, Diren Polatoğulları ve Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ. dizisinde tekrardan aynı seti paylaşmaları izleyenleri sevindirmişti.

Rol arkadaşını övmelere doyamadı! Diren Polatoğulları ndan Afra Saraçoğlu yorumu 1

"ÇOK KONFORLU"

Diren Polatoğulları, TV100 muhabiri Onur Üçkarışoğlu'nun Afra Saraçoğlu'yla tekrardan aynı projede buluşmalarına dair sorduğu soruya övgüyle cevap verdi. Polatoğulları, "Afra ile beraber oynamak çok konforlu, çok alıştık birbirimize. O yüzden çok mutluyuz. Daha çok beraber oynayacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Afra Saraçoğlu diren polatoğulları yalı çapkını A.B.İ. dizisi
