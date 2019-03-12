Acer Nitro 5’e yakından bakıyoruz

Acer Nitro 5, 2.7 KG ağırlığında. Bu da onu çantayla rahatlıkla taşıyabileceğiniz anlamına geliyor. Ürünün tasarımında metal değil de daha çok karbon fiber malzeme tercih edilmiş. Bu sayede çok da ağır değil, ek olarak bir spor arabayı andıran görünüme sahip. Tasarım çizgilerin bakıldığında bunu rahatlıkla hissediyorsunuz.

CD sürücüsü bulunmayan laptopun alt kısmında Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve güçlü bir soğutma için fanlar yer alıyor.

Klavyeye baktığımızda, alttan aydınlatmalı olarak geldiğini görüyoruz. Türkçe karakterlerin olması hoş. Bir diğer güzel detay ise, Enter ve yön tuşlarının büyük tasarlanması. Ek olarak, özellikle FPS oyuncularının sıklıkla tercih ettiği W-A-S-D tuşları da kalın kırmızı çerçevelerle işaretlenerek daha belirgin bir hale getirilmiş.

Klavyenin alt kısmında yer alan dokunmatik pad de çok başarılı ve çoğu zaman bir mouse’a ihtiyaç duymadan pek çok işleminizi rahatlıkla halledebiliyorsunuz.

Gelelim ekran detaylarına

Acer Nitro 5’te 15.6 inch değerde ekran kullanılmış. İlk bakışta çerçevelerin biraz kalın olduğunu söyleyebiliriz, lakin bu pek de dert değil. IPS teknolojisine sahip olan ekran, hem bir şeyler izlemek hem de bir şeyler oynamak için gayet yeterli performansı sunuyor. Farklı açılardan bakıldığında, dış mekan kullanımlarında bile yeterli netlik ve parlaklık düzeylerine sahip. Tabii kablosuz olarak kullandığınızda, ekran parlaklığ ne kadar yüksekse pil değeri de o kadar çabuk düşüyor.