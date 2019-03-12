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Acer Nitro 5’e yakından bakıyoruz

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TEKNOLOJİ  | 12.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

Bazı oyuncular için “mobilite” çok önemlidir ve bu sebeple de gaming laptop’lar hayatımızda. Bu incelememizde bahsedeceğimiz ürün ise, Acer’ın Nitro ailesine mensup üyelerinden Nitro 5. Ama şunu da hemen belirtmeliyiz ki incelediğimiz üründe AMD’nin Ryzen işlemcisi ve ekran kartı bulunuyor. Evet, bu cihazın bir de Intel işlemcili ve Nvidia ekran kartlı versiyonları da var.

Acer Nitro 5’e yakından bakıyoruz

Acer Nitro 5, 2.7 KG ağırlığında. Bu da onu çantayla rahatlıkla taşıyabileceğiniz anlamına geliyor. Ürünün tasarımında metal değil de daha çok karbon fiber malzeme tercih edilmiş. Bu sayede çok da ağır değil, ek olarak bir spor arabayı andıran görünüme sahip. Tasarım çizgilerin bakıldığında bunu rahatlıkla hissediyorsunuz.

CD sürücüsü bulunmayan laptopun alt kısmında Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve güçlü bir soğutma için fanlar yer alıyor.

Klavyeye baktığımızda, alttan aydınlatmalı olarak geldiğini görüyoruz. Türkçe karakterlerin olması hoş. Bir diğer güzel detay ise, Enter ve yön tuşlarının büyük tasarlanması. Ek olarak, özellikle FPS oyuncularının sıklıkla tercih ettiği W-A-S-D tuşları da kalın kırmızı çerçevelerle işaretlenerek daha belirgin bir hale getirilmiş.

Klavyenin alt kısmında yer alan dokunmatik pad de çok başarılı ve çoğu zaman bir mouse’a ihtiyaç duymadan pek çok işleminizi rahatlıkla halledebiliyorsunuz.

Gelelim ekran detaylarına

Acer Nitro 5’te 15.6 inch değerde ekran kullanılmış. İlk bakışta çerçevelerin biraz kalın olduğunu söyleyebiliriz, lakin bu pek de dert değil. IPS teknolojisine sahip olan ekran, hem bir şeyler izlemek hem de bir şeyler oynamak için gayet yeterli performansı sunuyor. Farklı açılardan bakıldığında, dış mekan kullanımlarında bile yeterli netlik ve parlaklık düzeylerine sahip. Tabii kablosuz olarak kullandığınızda, ekran parlaklığ ne kadar yüksekse pil değeri de o kadar çabuk düşüyor.

AMD Ryzen 5 işlemciden güç alıyor

Cihazda AMD Ryzen 5 2500U işlemci bulunuyor. 2GHz değerde çalışan işlemci, 3.6 GHz değerine kadar çıkabiliyor. Bunun yanında ürünün DDR4 8GB RAM’i ve Radeon RX 560X 4GB GDDR5 ekran kartı mevcut. AMD’nin hazırladığı bu sistem, Intel’in muadil Core i5 modellerine kıyasla daha fazla performans sunuyor. Ek olarak, ekran kartı tarafında “oyunlara göre güç tüketimi” sayesinde tek şarj ile daha uzun süre oyun oynayabilmek mümkün oluyor.

Laptopta 1TB hard disk ve 128GB SSD mevcut. Bu da rahatlıkla oyun yükleyebileceğiniz ve performanslı şekilde çalıştırabileceğiniz anlamına geliyor. Yaptığımız testlerde, güncel olmayan, ancak hâlâ popülaritesini koruyan pek çok oyunu rahatlıkla oynayabildik. Örneğin GTA IV ve GTA V gibi detaylı açık dünya oyunlarını orta-yüksek ayarlarda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.

Tabii görsel detayların çok da ön planda olmadığı, internet bağlantısının önemli olduğu pek çok online oyun için Nitro 5 iyi bir tercih. Örneğin Metin 2 ve Knight Online. Daha gelişmiş ve güncel bir örnek olarak League of Legends veya Blizzard’ın popüler kart oyunu Hearthstone. Tüm bu oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.

Vitesi biraz daha yükseltecek olursak, örneğin Fortnite’ı orta – yüksek ayarlarda rahatlıkla oynayabilirsiniz. PUBG’ye geldiğimizde ise, işler zorlaşıyor. Oyun, HD çözünürlük ve düşük ayarlarda genellikle 20 FPS civarında seyrediyor. Yoğun çatışmalarda da performansın 15 FPS’e kadar düştüğünü gözlemledik, ki bu performansla PUBG’den zevk alabilmeniz zor.

Peki ya pil?

Az evvel de dediğimiz gibi, AMD’nin Radeon Chill teknolojisi sayesinde, her oyuna özel olarak güç profilleri belirleniyor. Böylelikle ihtiyacın ötesinde güç tüketilmeyerek daha uzun süre oyun deneyimi mümkün oluyor.

Acer Nitro 5’te 3320mAh pil yer alıyor ve tek şarj ile kablosuz bağlantı açıkken yaklaşık 6 buçuk saat civarında kullanım sunuyor. Tabii bu senaryoya oyunlar dahil değil. Eğer oyun oynuyorsanız, tek şarj ile genellikle 2 – 2 buçuk saat arasında deneyim yaşayabilirsiniz.

Son sözlere gelecek olursak…

Acer Nitro 5, gerek şık tasarımı, gerek kullanışlı klavyesi ve gerekse de başarılı ekranıyla güzel bir gaming laptop seçeneği. Şu an piyasada yer alan pek çok oyunu oynamanıza imkân sunuyor, ama şunu da tekrar etmekte fayda var: Eğer grafik ve performans tarafında ödün vermek istemiyorsanız, daha güçlü bir çözüm tercih etmenizde fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
mobilite Acer Nitro 5 Acer ıntel nvdia

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