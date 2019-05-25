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Acer, Yeni Nitro 5 ve Swift 3 Dizüstü Modellerini Duyurdu

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TEKNOLOJİ  | 25.05.2019 07:52 | Son Güncelleme

Acer, Computex 2019 öncesinde, oyunculara yönelik Nitro 5 ile ince ve hafif Swift 3 dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu

Acer, Yeni Nitro 5 ve Swift 3 Dizüstü Modellerini Duyurdu

Modellerde Radeon Vega grafikli 2. nesil AMD Ryzen mobil işlemcilere yer verilecek. Bu yeni işlemcilerin sunduğu yüksek işlem gücü ve HDR görüntü kalitesi, oyunculardan yayıncılara pek çok profesyonelin performans ihtiyacını tam olarak karşılayacak.

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Nitro 5

Acer Nitro 5, Radeon RX 560X grafikli 2. nesil AMD Ryzen 7 3750H ile güçlendirilen işlemci seçeneklerine sahip. Ürünün 15,6 inç Full HD IPS ekranı ve yüzde 80 ekran gövde oranı kullanıcılara oyunlardaki tüm detaylara hakim olma şansı veriyor.

Nitro 5 ayrıca 2x2 MU-MIMO teknolojili Gigabit Wi-Fi 5 ile zahmetsiz oyun yayını imkanı veriyor. Nitro 5 HDMI 2.0, USB Type-C 3.1 Gen 1 (5 Gbps’e kadar) gibi bağlantı noktalarına da sahip. Nitro 5 modellerinde iki adet fana ek olarak Acer CoolBoost teknolojisi bulunuyor. Ayrıca cihazın uzun oyun maratonlarında serin kalması için tasarlanan çift hava çıkışı da rahatlık sağlıyor. CoolBoost teknolojisi fan hızını yüzde 10 artırarak otomatik moda kıyasla CPU ve GPU soğutmasını yüzde 9 yükseltiyor.

Acer Network Optimizer özelliğine sahip olan Nitro 5, veri akışını hızlandırarak en uygun çevrimiçi oyun deneyimini sunuyor. Kullanıcılar, özel olarak geliştirilen, kullanışlı arayüz sayesinde programları kategorilere ayırıp öncelik sıralaması yapabiliyor. Ağ sorunlarını ortadan kaldıran Auto Mode ile bant genişliği de kontrol edilebiliyor. Ayrıca en iyi ağ deneyimini elde etmek için manuel olarak öncelikleri belirlemek, her uygulama için bant genişliğini değiştirmek veya belirli uygulamaları engellemek de mümkün.

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Swift 3

Swift 3, Radeon Vega grafikli 2. nesil AMD Ryzen 7 3700U ile güçlendirilmiş işlemci seçenekleriyle geliyor. Tercihe bağlı olarak sunulan Radeon 540X grafik kartı ise video düzenleme ve oyun gibi daha yoğun işlem gücü gerektiren görevler için yeterli performansa ulaştırıyor.

Swift 3’te ince çerçeveli 14 inç ekran, 180 derece açılabilen şık alüminyum tasarım, en son performans ve bağlantı teknolojileri yer alıyor. Bunların hepsi 1,45 kg ve 17,95 mm’lik hafif ve ince bir tasarımla sunuluyor.

  1. nesil AMD Ryzen mobil işlemcilere sahip yeni Nitro 5 ve Swift 3 modelleri 28 Mayıs - 2 Haziran 2019 tarihleri arasında Computex 2019'daki Acer standında sergilenecek. Ürünlerin 2019’un üçüncü çeyreğinde Türkiye’de de piyasaya çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Acer Swift 3 Acer Swift 3 pc dizüstü

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