Acı eş anlamlısı nedir? Acının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Acı ile eş anlamlı olan kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenmiştir. TDK, anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan anlamdaş kelimeleri eş anlamlı kelimeler olarak ele almaktadır. Bu sözcükler, sıklıkla benzer anlamlara gelen, birbirlerinin yerine geçebilen kelimelerdir. Bununla birlikte bu kelimelerin cümle içerisinde nasıl ele alındığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yazılış ve okunuş açısından birbirinden farklı olsa da anlam olarak aynı olan bu kelimeler hem isim hem de fiil soylu olabilir. Acı kelimesi de bu doğrultuda karşımıza çıkan kelimelerdendir. Acı kelimesinin eş anlamı nedir?

Acı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Duyulan bir üzüntüyü ya da meydana gelen olumsuz bir hissi tanımlamak için acı kelimesi kullanılabilir. Bu sözcük önümüze farklı formlarda da gelebilir. Farklı formlarda kullanılan her kelime nihayetinde acının eş anlamlısı olmaktadır.

Ağrı, elem, ıstırap, keder, eziyet ve üzüntü acı kelimesinin eş anlamlılarıdır. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine de kullanılabilir. Böyle bir durumda cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik meydana gelmez.

Acının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sözlü ve yazılı edebiyatımızda sıklıkla karşımıza çıkan, acı ile eş anlamlı olan birçok sözcük vardır. Acı eş anlamlısı ile ilgili örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: