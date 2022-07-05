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Acı eş anlamlısı nedir? Acının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

05.07.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler, genel olarak cümlenin içinde ya da tek başına görebileceğimiz kelimelerdir. Gündelik konuşmalarda ve yazı dilinde eş anlamlı kelimelerin büyük önemi vardır. Anlamca aynı olan bu kelimelere eş anlamlı denilmektedir. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız acı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Acının eş anlamlısı ile ilgili örnekler nelerdir?

Acı eş anlamlısı nedir? Acının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

İçindekiler

  • Acı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
  • Acının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Acı ile eş anlamlı olan kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenmiştir. TDK, anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan anlamdaş kelimeleri eş anlamlı kelimeler olarak ele almaktadır. Bu sözcükler, sıklıkla benzer anlamlara gelen, birbirlerinin yerine geçebilen kelimelerdir. Bununla birlikte bu kelimelerin cümle içerisinde nasıl ele alındığı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Yazılış ve okunuş açısından birbirinden farklı olsa da anlam olarak aynı olan bu kelimeler hem isim hem de fiil soylu olabilir. Acı kelimesi de bu doğrultuda karşımıza çıkan kelimelerdendir. Acı kelimesinin eş anlamı nedir?

Acı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Duyulan bir üzüntüyü ya da meydana gelen olumsuz bir hissi tanımlamak için acı kelimesi kullanılabilir. Bu sözcük önümüze farklı formlarda da gelebilir. Farklı formlarda kullanılan her kelime nihayetinde acının eş anlamlısı olmaktadır.

Ağrı, elem, ıstırap, keder, eziyet ve üzüntü acı kelimesinin eş anlamlılarıdır. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine de kullanılabilir. Böyle bir durumda cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik meydana gelmez.

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Acının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sözlü ve yazılı edebiyatımızda sıklıkla karşımıza çıkan, acı ile eş anlamlı olan birçok sözcük vardır. Acı eş anlamlısı ile ilgili örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • "Dişinde başlayan ağrı tüm günümüzü mahvetmişti."
  • "Elem içinde onun geleceği günü bekliyordu."
  • "Onsuz yaşamaya devam edecek olmanın ıstırabını yaşıyordu."
  • "Yemek yedikten sonra ne kadar yediğimi fark edince kederlenmeye başlıyorum."
  • "Bu işe büyük heveslerle başlamıştı fakat sonunda eziyete dönmüştü."
  • "Kitapları onu, üzüntülerin attığı girdaptan çekip çıkarıvermişti adeta."
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