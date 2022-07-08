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Aday eş anlamlısı nedir? Adayın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

06.07.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta sıkça kullandığımız sözcüklerin eş anlamlılarını bilmek, hem konuşma hem de yazı dilinde avantaj sağlayan bir durumdur. Bir ödev yaparken ya da bir yazı yazarken paragrafın içinde aynı sözcüğü sıkça kullanmak yerine eş anlamlılarını kullanarak çok daha akıcı bir anlatım ortaya çıkarabiliriz. Aday kelimesi de günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan bir sözcüktür. Aday eş anlamlısı nedir? Adayın eş anlamlısı olan kelime nedir ve cümle içinde kullanımı nasıl olur?

Aday eş anlamlısı nedir? Adayın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

İçindekiler

  • Aday Eş Anlamlısı Nedir?
  • Adayın Eş Anlamlısı ile Örnek Cümle Kullanımları

Dilimizde anlamları aynı olup yazılışları farklı olan pek çok sözcük yer almaktadır. Bu durum dilimizin ne kadar zengin ve canlı olduğunu gösterir. Türkçede bir sözcüğün birden çok eş anlamlısı olabilir. Eş anlamlı kelimeler aynı sözcüklerin sürekli kullanılmasını engelleyerek anlatımı güzelleştirmeye katkı sağlar. Aynı sözcüklerin kullanımı yerine eş anlamlılarının kullanımı, kusursuz cümle kurmada avantaj sağlayabilir. Aday sözcüğü de sıkça karşılaştığımız kelimelerden bir tanesidir. Aday kelimesinin eş anlamı kullanılarak tekrardan kaçınılabilir. Böylelikle daha güzel bir anlatıma imza atılabilir.

Aday kelimesi, bir iş için yetiştirilen ya da eğitim alan kimseleri ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Cümle içinde aday sözcüğünü tekrar kullanmak yerine aday kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük tercih edilebilir.

Aday Eş Anlamlısı Nedir?

Genellikle aday kelimesi bir iş ya da bir alanda yetiştirilmek üzere eğitim alan kişilere denilmektedir.

Adayın bir diğer anlamı da bir görev veya iş için kendini ileri süren ya da başkaları tarafından ileri sürülen kimsedir.

Bu anlamlara göre aday kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük namzettir. Adayın eş anlamlısı olan namzet sözcüğü, sözlü ve yavuklu kelimelerinin de eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır.

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Adayın Eş Anlamlısı ile Örnek Cümle Kullanımları

Aday eş anlamlısı olan namzet sözcüğü cümle içinde şu şekillerde kullanılabilir:

  • Onun için kitap okumayan kimseler eksik ve çok bedbaht bir insan olmaya namzet kişilerdir.
  • Genç kızı kurtarmaya giden ekip için seçilen namzet savaşçılar arasında olmak için sabah erkenden kalkmıştı.
  • Üniversitede araştırma görevlisi olmak için çağrılan yüksek lisanslı namzet öğrenciler dekanın odasının önünde mülakat için uzun bir kuyruk oluşturmuşlardı.

Adayın eş anlamlıları ile kurulan örnek cümleler yukarıdaki gibidir. Namzet sözcüğü, Türkçede aynı zamanda farklı kelimelerin eş anlamlısı olarak da kullanılmaktadır.

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