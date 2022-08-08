Acı Kiraz filmi 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Oliver Romevski'nin kaleme aldığı filmi Serdar Akar yönetti. Peki Acı Kiraz filminin konusu nedir? Acı Kiraz filminin oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

ACI KİRAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Acı Kiraz filminin konusu:

"Acı Kiraz, bir kiraz ağacının gölgesinde hayata tutunmaya çalışan insanların hikayesini konu ediyor. Film, hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolda ihanete uğrayan göçmenleri, lösemi hastası olan evladını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olan bir babayı, borç içinde yüzen sahtekar bir nakliyeciyi, kiraz yetiştiricisi olan bir çiftçiyi, çok kültürlü, çok kimlikli Makedonya’yı ulus olarak etrafında toplayan kirazın hikayesini anlatıyor."

ACI KİRAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Erdal Beşikçioğlu,

Belçim Bilgin,

Ertan Saban

