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Acı olay... Ölen torununu kucağında götürdü

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 11.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

Adana'da mama nedeniyle boğularak ölen 3 aylık bebeği, dedesi kucağında götürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi bebeği Aykut Yılmaz'a mama yedirdikten sonra uyuttu. Bir süre sonra çocuğunun hareketsiz yattığını ve nefes almadığını gören anne, eşi Cihan Yılmaz'a haber verdi. Cihan Yılmaz, bebeği Aykut'u alarak çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Talihsiz bebek burada hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre bebeğin nefes borusuna mama kaçarak nefesinin kesilmiş olabileceği ihtimali olduğu öğrenildi. 3 aylık bebeğin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden Aykut Yılmaz, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Torunu Aykut Yılmaz'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan ceset torbası içinde teslim alan dede Temur Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu. Otomobile torununun cenazesini kucağına alarak binen Temur Yılmaz'ın görüntüsü yürek burktu. 3 aylık Aykut Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Şambayadı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana mama aykut yılmaz dede torun

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Rabbim sabır versin allah rahmet eylesin çok kötü ve acı bir durum allahım kimseye yaşatmasın kimseyi evladıyla sınamasın amin
Amin.birde keske her anneye en azından küçük bi zorunlu ilk yardım eğitimi verilse bu gibi durumlarda insanlar ne yapılacağını bilseler.Allah sabırlar versin.
Minik yavru cennete uçtu Allah ailesine sabır versin.Allah rızası için acil ilkyardım eğitimi alın.Hatta devlet zorunlu kılsın.Belki bilinçli olsak pek çok hayat kurtulabilir
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