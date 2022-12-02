Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? AÖL sınav takvimi!

Açık Lise sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğretim hayatını açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar.

Geçtiğimiz sene 4-5 Aralık tarihlerinde yapılan sınav oturumları bu sene ise 9 Aralık tarihinde başlayacak. İşte tüm detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi sınavları bu sene 9 Aralık tarihinde başlayacak ve 20 Aralık tarihine kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre online olarak düzenlenecek. Adaylar online olarak sınavlara öğrenci numarası ve şifreleriyle giriş yapabilirler.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.

Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.

Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.

Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5’dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.

Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.

