Açıklama geldi: Yayında çocuk emzirmek yasak değil!

Geçtiğimiz hafta Heather Kent isimli Twitch ortağı, arkadaşıyla konuştuğu bir yayın sırasında bebeğini emzirdi. Yaptığı eyleme karşı bir ilgi çekmeye çalışmayan Kent, yalnızca bebeğinin acıkması sebebiyle bebeğini yayın sırasında emzirdi. Tüm bunlara rağmen Twitch, o anın görüntülerini sildi ve emzirmenin cinsel bir içerik olarak kabul edilip edilmemesi konusunda büyük bir tartışma başladı.
CİNSEL BİR İÇERİK DEĞİL
Videoyu silmesinin ardından tekrar bir açıklama yaparak emzirmenin cinsel bir içerik olmadığını belirten Kent, "Twitch gibi devasa bir firmayı etkilememiz gerçekten muhteşem bir şey" ifadelerini kullandı. Kent'e bir e-posta aracılığıyla ulaşan Twitch, Güvenlik Ekibi içerisinde bulunan birinin daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığı için zor bir karar vererek videoyu kaldırdığını belirtti. Twitch iç ekibinin tartışmasının sonunda yaptığının Twitch'in hizmet koşullarını ihlal etmediğini de ifade etti.
'YANLIŞ OLAN HİÇBİR ŞEY YAPMADINIZ'
Konuya ilişkin gönderilen e-postada Twitch, şu ifadelere yer verdi:
"Sizin de emzirmenin müstehcen olmadığını ifade etmeniz gibi biz de aynı fikirdeyiz. Umarız bu, aklınızdaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırır. Yanlış olan hiçbir şey yapmadınız."
KENDİSİNE DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Birçok insan Kent'in yaptığı davranışta Twitch'in cinsel içerik konusundaki kurallarını kırmak için bebeğini kullanması sebebiyle Kent'i eleştirmiş olsa da Kent, Twitter üzerinden kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Kent, yolladığı tweette "Kıssadan hisse: Nasıl bir tepki alırsanız alın inandığınız şeylerden vazgeçmeyin. Farklılık yaratabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
HİZMET KOŞULLARI GÜNCELLENECEK
Twitch, Kent'e yaptığının hiçbir şekilde yanlış olmadığını söylese de başka insanların da bu şekilde bir durumla karşılaşmaması için hizmet koşullarını güncelleyeceğini belirtti. Şu an için yoğun bir programda olduklarını bildirip sürecin nispeten uzun olabileceğini ifade eden Twitch, hizmet koşulları konusundaki bu güncellemenin kesinlikle ve kesinlikle gerçekleşeceğini Kent'e attığı tweette söyledi.
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