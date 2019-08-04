Açıklama geldi: Yayında çocuk emzirmek yasak değil!

Geçtiğimiz hafta Heather Kent isimli Twitch ortağı, arkadaşıyla konuştuğu bir yayın sırasında bebeğini emzirdi. Yaptığı eyleme karşı bir ilgi çekmeye çalışmayan Kent, yalnızca bebeğinin acıkması sebebiyle bebeğini yayın sırasında emzirdi. Tüm bunlara rağmen Twitch, o anın görüntülerini sildi ve emzirmenin cinsel bir içerik olarak kabul edilip edilmemesi konusunda büyük bir tartışma başladı.

CİNSEL BİR İÇERİK DEĞİL

Videoyu silmesinin ardından tekrar bir açıklama yaparak emzirmenin cinsel bir içerik olmadığını belirten Kent, "Twitch gibi devasa bir firmayı etkilememiz gerçekten muhteşem bir şey" ifadelerini kullandı. Kent'e bir e-posta aracılığıyla ulaşan Twitch, Güvenlik Ekibi içerisinde bulunan birinin daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığı için zor bir karar vererek videoyu kaldırdığını belirtti. Twitch iç ekibinin tartışmasının sonunda yaptığının Twitch'in hizmet koşullarını ihlal etmediğini de ifade etti.

'YANLIŞ OLAN HİÇBİR ŞEY YAPMADINIZ'

Konuya ilişkin gönderilen e-postada Twitch, şu ifadelere yer verdi: