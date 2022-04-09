Açıklaması taraftarı üzmüştü! Talisca'nın İstanbul planı ortaya çıktı

Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Anderson Talisca'nın "Al-Nassr'da uzun yıllar kalmak istiyorum." açıklaması siya-beyazlı taraftarı üzmüştü ki yeni bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre Talisca'nın, Suudi Arabistan kulübünden alacağı olması nedeniyle bu sözleri söylediği belirtildi.

Beşiktaşlıların yarım kalan sevdası Anderson Talisca'da sıcak gelişmeler birbiri ardına geliyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Talisca ile yaptığı görüşmeler son derece olumlu geçti. Yıllık 2,5 milyon euroluk teklifi kabul eden 28 yaşındaki oyuncuyla sadece imza parası konusunda masaya oturulacak.

O SÖZLERİN GERÇEK SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmeler yaşanırken Anderson Talisca'dan Al-Nassr'dan ayrılacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı yolunda açıklama geldi. Brezilyalı "Kulübümde uzun yıllar kalmak istiyorum ve burada tarih yazmak istiyorum." dedi. Akşam'da yer alan haber göre Anderson Talisca'nın bu açıklamasının sebebi, kulüpten alacağının olması.

8 MİLYON EUROLUK ALACAĞI VAR

Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Talisca, yaklaşık 8 milyon euroluk alacağını bırakmak istemiyor. Brezilyalı yıldız bu açıklamasıyla kendisini istemeyen Al-Nassr yetkililerini zor durumda bırakmaya devam ediyor.

YÖNETİM TALISCA İÇİN HAZIR

Siyah-beyazlı yönetim, Suudi Arabistan'daki gelişmeleri yakından takip ederken, Türkiye'den başka kulüpler devreye girmeden önce transferi bitirmek için hazırda bekliyor.

