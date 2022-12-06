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Acil tıp teknisyeni çift, Hakkari'nin zorlu coğrafyasında hastaların yardımına koşuyor

06.12.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksekova ilçesi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda tanışarak evlenen Bahar ve İlhak Yalın çifti, hastalara en kısa zamanda ulaşabilmek için omuz omuza çalışıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda tanışarak evlenen çift, mesai arkadaşlarıyla birlikte hastalara en hızlı şekilde ulaşıp gerekli müdahaleyi yapabilmek için çaba gösteriyor.

İlçede 15 yıldır görev yapan 38 yaşındaki Hakkarili Acil Tıp Teknisyeni (ATT) İlhak Yalın ile 2011'de aynı kuruma atanan Ağrılı 28 yaşındaki Bahar Yalın (Akkuş), 6 yıl önce evlendi.

Yardıma ihtiyacı olanlara en iyi sağlık hizmetini sunabilmek için bölgenin zorlu şartlarında görev yapan çift, kimi zaman birlikte kimi zaman da ayrı ekiplerle ihbar yapılan yerlere giderek hastalara müdahale ediyor.

Salgın döneminde de hastalara şifa olabilmek için görev yapan Yalın çifti, kışın çetin geçtiği kentte yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastaları hastaneye ulaştırabilmek için zamanla yarışıyor.

"EŞİMLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK GÜZEL BİR DUYGU"

Bahar Yalın, AA muhabirine, 11 yıl önce atandığı ilçedeki 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapmaya devam ettiğini söyledi.

İstasyonda tanıştığı eşiyle 6 yıldır birlikte çalıştıklarını anlatan Yalın, şöyle konuştu:

"Her koşulda hastalarımızın, vatandaşlarımızın imdadına koşmak için çaba gösteriyoruz. Eşim ve meslektaşlarımızla birlikte bölgenin zorlu arazi ve iklim koşullarında da hastalarımıza en hızlı şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Kışın daha çok zorlanıyoruz ama yine de görevimizi en iyi şekilde icra ediyoruz. İnsanların hayatına dokunup onlara yardımcı oluyoruz. Eşimle birlikte çalışmak güzel bir duygu. Aynı meslekten olduğumuz için birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Yaşadığımız her süreci birbirimizle paylaşıyoruz. Tüm meslektaşlarımızın Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutluyorum."

İlhak Yalın ise tüm hastaları, vatandaşları kendi ailelerinden biri gibi gördüklerini söyledi.

Vakalara ve hastalara en hızlı şekilde ulaşıp sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Yalın, şöyle konuştu:

"Eşimle birlikte çalışmak mutluluk verici. İnsanlara müdahale ederek hastaneye ulaştırılmalarını sağlayan ilk ekibiz. Bunun verdiği gururu da yaşıyoruz. Sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Ortamımız çok güzel. Uykusuz kaldığımız, yorgun düştüğümüz zamanlar oluyor ama yaptığımız işe değer. 17 yıldır işimi severek yapıyorum. Eşimle mutlu bir yuva kurduk. Evde de işte de birbirimize yardımcı oluyoruz. Tüm arkadaşlarımız da ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Herkes canla başla çalışıyor. Mesleğimiz bunu gerektiriyor."

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