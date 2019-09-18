'Acılı eller'in mesaisi başladı

Pul biber üreticisi Muzaffer Köse yaptığı açıklamada, Türkiye'nin pul biber ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'inin İslahiye'den karşılandığını söyledi. Biber üretiminin basit gibi görünse de çok zahmet isteyen bir iş olduğunu vurgulayan Köse, binlerce ailenin bu işten ekmek kazandığını ifade etti.

Burada tek tek saplarından ayrılan ve makineden geçirilen biberler, güneşlenmesi için geniş alanlara seriliyor. Yaklaşık 3 gün kavurucu sıcakta bekletilen biberler, son kez makineden geçirildikten sonra pul bibere dönüştürülüyor.

Türk mutfağında en çok tercih edilen baharatların başında gelen, özellikle kebapların vazgeçilmezi pul biber, sıcak havada uzun, acılı ve zahmetli bir sürecin ardından tüketiciyle buluşuyor.

"Biber toplamamız ağustos ayında başlar ve yaklaşık 3 ay sürer. Tarlada toplanan taze biberler bize gelir. Bunları temizledikten sonra sahaya sereriz. Gerekli işlemlerin ardından paketler, hem yurt içine hem de yurt dışına göndeririz. Türkiye'nin değişik yerlerinde pul biber yapılıyor ama bunun başkenti İslahiye'dir. Türkiye'nin pul biber ihtiyacının yüzde 70'i İslahiye'den karşılanıyor. Türkiye'nin hemen her bölgesine en kaliteli pul biber buradan gider. İlçemizin hemen yanında bulunan Gavur Dağı'ndan gelen rüzgar biberimizin kalitesini artırıyor."

YILDA 50 BİN TON ÜRETİLİYOR

Köse, ilçede yaşayanların yarısının doğrudan veya dolaylı olarak pul biberden geçindiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçemizde yılda yaklaşık 50 bin ton pul biber üretiliyor. Bu sene mevsimden dolayı biraz geç başladık, onun için yeni ürün tamamen piyasaya girmedi. Bu bölgede ortalama 15 bin kişi bu işten acılı ellerin emeğiyle ekmeğini kazanıyor. Gavur Dağı'nın rüzgarı biberin içindeki havayı değiştiriyor. En önemlisi, çiftçilerimiz biber tarlalarında organik gübre kullanıyor. Önce gübreyi atıyor, sonra biberi ekiyorlar. Bu da biberin kalitesini arttırıyor."