Açtığı oyunculuk okulunda öğrencilerle yattığını kabul eden James Franco: Aklım başımda değildi

Açtığı oyunculuk okulunda kadın öğrencilere yönelik cinsel içerikli davranışlarda bulunma suçlamasıyla açılan davada temmuz ayında 2.2 milyon dolar ödemeyi kabul eden James Franco, The Jess Cagle Podcast yayınında itiraflarda bulundu.

'Öğretmenlik yaparken öğrencileriyle yattığını ve bunun yanlış olduğunu' söyleyen 43 yaşındaki aktör, 'okulu kadınları cinsel amaçlarla kullanmak için açmadığını' savundu. Bu kadar uzun süre suskun kalmasına "Bana kızgın olan insanlar vardı, onları dinlemem gerekiyordu" açıklamasını getirdi.

Franco'nun şu anda kapalı olan Studio 4 oyunculuk okuluna giden Sarah Tither-Kaplan ve Toni Gaal, Franco'nun 'eğitim adı altında kişisel ve profesyonel cinsel sömürüye maruz bıraktığı genç kadınlardan oluşan bir ağ oluşturmaya' çalıştığını iddia etmişti.

"ROL VERME VAADİYLE CİNSEL İLİŞKİYE SÜRÜKLEDİ"

2019'da Los Angeles'ta açılan toplu davada, ünlü oyuncunun 'pozisyonunu kötüye kullandığı ve öğrencileri filmlerinde rol verme fırsatı karşılığı cinsel ilişkiye sürüklemeye çalıştığı' öne sürülmüştü.



Davayı açan öğrenciler, 'hem oyunculuk okulu için ödeme yaptıkları hem de cinsel olarak nesneleştirilip sindirildikleri için dolandırıcılık kurbanı olduklarını' ileri sürmüştü. İddialar ilk kez ortaya çıktığında, bunların 'doğru olmadığını' savunan Franco, sonunda Tither-Kaplan, Gaal ve şikayette bulunan diğer öğrencilere ödeme yaptı.



