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Acun Ilıcalı Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesinin yanlış bir karar olduğunu söyledi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2024 15:24
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Türk iş insanı Acun Ilıcalı verdiği bir röportajda genç yıldız Arda Güler'in Real Madrid'e transferine yönelik olarak çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de bir türlü istediği fırsatı yakalayamayan milli yıldız Arda Güler için Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Sporx'e konuşan Ilıcaılı ''Hepimizin büyük bir merakla takip ettiği Arda Güler hakkında düşünceniz nedir?'' şeklindeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

"REAL MADRID ÖNÜNDE ENGEL"

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Ilıcalı Arda ile ara sıra görüştüğünü söylerken, ''Arda Güler bizim göz bebeğimiz. Kendisiyle arada görüşüyorum. Elimden geldiğince ona tavsiyelerde bulunuyorum. Futbol kapasitesinin ne olduğunu hepimiz zaten biliyorduk, bütün İspanya'da görmüş oldu bence 5 dakika içerisinde. Ama önünde şu anda Real Madrid gibi bir engel var."

"KEŞKE BAŞKA TAKIMA GİTSEYDİ"

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"Takımın kalitesi çok iyi. Doğru bir takıma mı gitti onu düşünüyorum. Arda Güler'in ara bir takımda 3-4 senesi iyi olurdu. Ama Real Madrid'i görünce de insan ne yapsın? Kapına Real Madrid gelmiş, kapı çalıyor ve kapıyı açıyorsun 'Hello ben Real Madrid'. Ne yapacaksın yani çocuğu da suçlayamayız.'' ifadelerini kullandı.

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