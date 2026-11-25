Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldiği maçta kulüp tarihine geçti. Belözoğlu, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan ilk Fenerbahçeli isim oldu.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısındaki mücadelesi, Emre Belözoğlu açısından özel bir anlam taşıdı.

Sarı-lacivertli takımda futbolculuk döneminde Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan Belözoğlu, teknik direktör olarak da bu organizasyonda görev alarak kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ TÜRK TEKNİK ADAM KARŞI KARŞIYA

Karşılaşma, Türk futbolu adına bir başka tarihi ana da sahne oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın rakip olduğu mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geldiği ilk maç olarak kayıtlara geçti.