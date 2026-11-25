Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldiği maçta kulüp tarihine geçti. Belözoğlu, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan ilk Fenerbahçeli isim oldu.
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısındaki mücadelesi, Emre Belözoğlu açısından özel bir anlam taşıdı.
Sarı-lacivertli takımda futbolculuk döneminde Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan Belözoğlu, teknik direktör olarak da bu organizasyonda görev alarak kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
Karşılaşma, Türk futbolu adına bir başka tarihi ana da sahne oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın rakip olduğu mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geldiği ilk maç olarak kayıtlara geçti.
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