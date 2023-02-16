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  4. Acun Ilıcalı Bestemsu Özdemir'in ağladığını görünce... "Çok duygulandı..."

Acun Ilıcalı Bestemsu Özdemir'in ağladığını görünce... "Çok duygulandı..."

16.02.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tek Yürek gecesinde ünlü isimler de bağış topladı. Gecede Kıvanç Tatlıtuğ, Eda Ece gibi isimlerin yanında Bestemsu Özdemir de gündem oldu. Bestemsu Özdemir'in ağladığını gören Acun Ilıcalı hemen kamerayı oraya döndürdü.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından afet bölgeleri için ortak yayında bağış topladı. Kıvanç Tatlıtuğ stüdyoya girişiyle Eda Ece ise makyajsız haliyle gündeme geldi.

Yardım toplamak için seferber olan ünlü isimlerden Bestemsu Özdemir ise bir süre gözyaşlarını tutamadı.

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Depremin ardından yardım yapmak için Hatay'a giden oyuncu Bestemsu Özdemir, programda bağışları toplarken duygusal anlar yaşadı. Acun Ilıcalı oyuncunun ağladığını görünce konuşmasını keserek "Bestemsu çok ağlıyor çok duygulandı orada da biz de öğrensek aslında" dedi.

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Hatay'dan yeni döndüğünü zor anlar yaşadığını söyleyen Özdemir, "Olayın fazla içinde bulundum o yüzden de zorlanıyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.


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Acun Ilıcalı Bestemsu Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ ele gecesi

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