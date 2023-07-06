Acun Ilıcalı büyük şok yaşattı! Okan Buruk'tan basın toplantısında oyuncularına gönderme

Maça dair değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bugün maça şampiyon Galatasaray gibi başladık. İlk yarı şampiyon Galatasaray gibi oynadık. Ve çok net bir skorla devre arasına girdik. İlk yarının sonunda yediğimiz gol ama onun yanında oyun olarak geçen senenin devamını oynadık. Bu bizim için önemliydi. Oyuncularımın özellikle başlayan bir kadro bu anlamda çok ciddiye aldı maçı" dedi.

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Okan Buruk, ikinci yarıda oyuna aldığı bazı isimlerden memnun olmadığını dile getirerek, "İkinci yarı çok fazla değişiklik yaptık. Tabii ki burada genç oyuncularımıza da şans verdik. Bazıları kullandı, bazıları kullanamadı ama tabii ki önlerinde çok uzun bir zaman var onlar için. Bu bir tecrübe oldu. Bizim için de bir tecrübe oldu. Sonucu çok düşünmeyerek hazırlık maçlarında hareket ediyoruz ama dediğim gibi özellikle ilk yarı oynadığımız oyun devam ettirdiğimiz takdirde bu sene için yine bizim için bir ölçü olacak ve bu hırs, bu istek ve burada taraftarı da muhteşemdi. Özellikle maça gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kendi stadımız gibi bir ambiyans yarattılar burada ve muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar bunlar olacak tabii ki ama dediğim gibi asıl bizim için önemli olan ilk yarı ortaya koyduğumuz oyundu. Bunu da daha uzun dakikalara yayacağız” dedi.



