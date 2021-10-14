MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Gündeş'in doğum gününde

Acun Ilıcalı Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Gündeş'in doğum gününde

14.10.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye'ye Hadise'nin yerine jüri olarak dönen Ebru Gündeş doğum gününü kutladı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya doğum gününde baş köşedeydi.

Acun Ilıcalı Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Gündeş'in doğum gününde

O Ses Türkiye'ye dönen Ebru Gündeş doğum gününü kutladı. Hadise ile arasının açıldığı ve Acun Ilıcalı'nın bu kavgada Ebru Gündeş'in tarafından olduğu sık sık gündeme gelirken ünlü şarkıcı doğum günü kutlamasında dostlarını da yanına alarak düşman çatlattı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya ve O Ses ekibi ile Ebru Gündeş ‘in doğum gününe gitti. Acun Ilıcalı o anları kendi instagram hesabında “Nice mutlu yıllara yüzün hep gülsün" notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya ve Ebru Gündeş'in pozları sosyal medyada gündem oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamer Karadağlı isyan etti! "Şimdi de Pınar'ı linçliyorlar"Tamer Karadağlı isyan etti! "Şimdi de Pınar'ı linçliyorlar"
Çevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyorÇevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyor
Heyecanla beklenen fragman geldi! Katil belli oluyorHeyecanla beklenen fragman geldi! Katil belli oluyor
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya Ebru Gündeş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

İmamoğlu'nun sözleri sonrası AK Parti'den tepki

İmamoğlu'nun sözleri sonrası AK Parti'den tepki

Kan donduran vahşet! Babası istedi genç kız kırbaçlandı

Kan donduran vahşet! Babası istedi genç kız kırbaçlandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"

Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kocasını hedef aldı: Eli kasığımda bir adamla...

Kocasını hedef aldı: Eli kasığımda bir adamla...

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

İngiliz basınını şoke eden hesap! "İnanılmaz"

İngiliz basınını şoke eden hesap! "İnanılmaz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.