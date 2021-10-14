Acun Ilıcalı Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Gündeş'in doğum gününde

O Ses Türkiye'ye dönen Ebru Gündeş doğum gününü kutladı. Hadise ile arasının açıldığı ve Acun Ilıcalı'nın bu kavgada Ebru Gündeş'in tarafından olduğu sık sık gündeme gelirken ünlü şarkıcı doğum günü kutlamasında dostlarını da yanına alarak düşman çatlattı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya ve O Ses ekibi ile Ebru Gündeş ‘in doğum gününe gitti. Acun Ilıcalı o anları kendi instagram hesabında “Nice mutlu yıllara yüzün hep gülsün" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya ve Ebru Gündeş'in pozları sosyal medyada gündem oldu.

