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Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

Kendi kanalının canlı yayına konuk olan Acun Ilıcalı, programda telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ifşa oldu. Subaşı'nın mesajında Ilıcalı ile para konusunu sorması dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na O Ses Türkiye'den bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi.

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ŞEYMA'NIN MESAJI GÖRÜNDÜ

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.

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İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN ACUN ILICALI'YA ATTIĞI O MESAJ!

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SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU


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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı mesaj para

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