Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı, kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na O Ses Türkiye'den bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi.

ŞEYMA'NIN MESAJI GÖRÜNDÜ

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.

İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN ACUN ILICALI'YA ATTIĞI O MESAJ!

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Acun Ilıcalı yayında bir şey izletirken Şeyma Subaşı’ndan mesaj gelmiş. pic.twitter.com/y2zBYnxDIu — Can Dişbudak (@candisbudak) October 22, 2019

Şeyma —- Acun selam, ne zaman bi gorüsebilirz ?

Acun — Numerammı kimden aldın? — Aysel YILDIRIM (@8ysel) October 22, 2019

Şeyma Subaşı:Acun tatil parası bitti miami'ye gitcem para yollasana

Acun:tm — Lütfi Yılmaz (@ltfylm) October 22, 2019

şeyma subaşı ülkenin en yılan kadını olduğunu bir kez daha kanıtladı acun’un canlı yayında telefonundan video izlettiğini görüp mesaj atmak nedir bu kadını kimse üzemez kimse pic.twitter.com/GpoUNsuBda — Efsane (@efsaneuzun) October 22, 2019



