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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi! ''Mourinho imzayı attıktan sonra birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.06.2024 22:27
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapılacak yeni seçimde listesinde yer alan Acun Ilıcalı gündemde yer alan iddialara yanıt verdi. Ilıcalı, "Hocamız ve kadroyla eski Kadıköy’ü geri getireceğiz. Öyle bir kadro olacak ki… İnsan yerinde oturamayacak. Müthiş oyuncularla görüşüyoruz. Tüm dünya bizi konuşuyor." dedi.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi! ''Mourinho imzayı attıktan sonra birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz"

Fenerbahçe'de Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Sporst Digitale YouTube kanalına konuk oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

"MOURİNHO’NUN GELİŞİNDEN SONRA TAKIMDA KALMAK İSTEYEN OYUNCULAR VAR"

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Acun Ilıcalı: Mourinho’nun gelişinden sonra takımda kalmak isteyen oyuncular var. Ortak düşüncemiz, takıma 4-5 üst düzey oyuncu transferi. Sadece yıldız değil, efektif yıldızlar gelecek. Birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz

"SEÇİLİRSEK 20-25 MİLYON EURO GELİR BEKLİYORUM"

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Acun Ilıcalı: Aklımda bir medya projesi var… Seçilirsek yılda 20-25 milyon euro gelir bekliyorum.

"MOURINHO, SZYMANSKI’YE BAYILIYOR"

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Acun Ilıcalı: Fenerbahçe’ye çok iyi isimler gelecek. Jose Mourinho, Szymanski’ye bayılıyor.

"MOURINHO TAKIMI YAVAŞ BULUYOR"

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Acun Ilıcalı: Jose Mourinho, takımımızın hızını artırmak istiyor. Takımı yavaş buluyor. Seçim kazanacağız diye hemen bir isim getirmek mi, yoksa hocamızın puzzle’ını tamamlayacak bir isim getirmek mi?

"ALİ KOÇ YOKSA BEN DE YOKUM DEDİ"

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Mario Branco, Aziz Yıldırım ile beraber çalışır mı?

Acun Ilıcalı: Branco, ‘Ali Koç yoksa ben de yokum.’ dedi.

"ONUN VERDİĞİ PARAYI VERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ DEDİ"

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Acun Ilıcalı: Jose Mourinho, ‘Aziz Yıldırım’ın verdiği parayı vermek zorunda değilsiniz.’ dedi.

"AZİZ YILDIRIM, DOMİNİK'LERİ KARIŞTIRMIŞ"

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Acun Ilıcalı: Aziz Yıldırım, Dominika’daki insanların pasaport olayını Dominik Cumhuriyeti zannetmiş… Aynı ülke bile değil! Dominik pasaportunun herhangi bir esprisi yok.

"AZİZ YILDIRIM BANA DÜŞMAN OLDU"

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Acun Ilıcalı: Aziz Yıldırım’ı anlayamıyorum. Ne zaman başkan değişti, Aziz Yıldırım bana düşman oldu. Aziz Yıldırım varken de kulübe yardım ediyordum. 5-6 güne kadar benle hiçbir problemi yokken şimdi akla hayale sığmayacak iftiralarda bulunmaya başladı. Hiç mi vicdanın yok?

"2 VEYA 3 TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMİNDE BENCE HATA VARDI"

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Acun Ilıcalı: 600 milyon borç 75 milyon kadro değerinden, 300 milyon borç 200 milyon kadro değerine gelinmiş. Nereden nereye gelmişiz… İyi anlamak lazım. Ali Koç’un ilk dönemindeki teknik direktör seçimlerinde bazı hatalar oldu. 2 veya 3 teknik direktör seçiminde bence hata vardı.

"AZİZ YILDIRIM, KULÜBÜ BIRAKTIĞI GÜN FENERBAHÇE’NİN KADRO DEĞERİ 75 MİLYON EURO"

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Acun Ilıcalı: Aziz Yıldırım, kulübü bıraktığı gün Fenerbahçe’nin kadro değeri 75 milyon euro. Beşiktaş’ın o anki değeri 123 milyon. Aziz Yıldırım’ın bıraktığı Fenerbahçe bu… Bu bir gerçek!

"ALİ KOÇ GELDİĞİNDE FENERBAHÇE, 621 MİLYON EURO BORÇTAYDI"

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Acun Ilıcalı: Ali Koç geldiğinde Fenerbahçe, 621 milyon euro borçtaydı. Stadyum geliri önden alınmıştı. Bu borcun faizi de var. Koca bir enkaz Ali Koç’un üstüne kaldı. Son iki senedir ivmeyi görüyorsun…

"BAŞKANIMIZLA BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

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Acun Ilıcalı: Başkanımızla birbirimizi tamamlıyoruz. İki farklı insanız. Çok ciddi farklarımız var ve en büyük avantajımız bu olacak. Birleştiğimiz tek nokta Fenerbahçe’nin çıkarları.

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