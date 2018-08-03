Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Kanal D'de 22 yıldır sürdürdüğü Beyaz Show'u noktalayan Beyazıt Öztürk'ün yeni adresi belli oldu. Beyazıt Öztürk yeni sezonda O Ses Türkiye'de yer alacak.

'BOMBA TRANSFERLERİMİZ VAR' DEMİŞTİ

Acun Ilıcalı yeni sezonda iddialı bir transfer yaptı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde TV8'de katıldığı canlı yayında yeni yayın dönemiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. TV8 ekranında “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” diyen Acun Ilıcalı’nın sürprizi belli oldu. “Beyaz Show” programıyla tanınan Beyazıt Öztürk “O Ses Türkiye” ekibine katıldı.

'HEM MODERATÖR HEM JÜRİ OLABİLECEK'

Acun Ilıcalı, sürpriz transferle ilgili şunları söyledi: “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk. Bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.”





