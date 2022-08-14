SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Fenerbahçe'ye resmen abone oldu... ''Pelkas, Hull City'de!''

Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Fenerbahçe'ye resmen abone oldu... ''Pelkas, Hull City'de!''

14.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle Championship'te maç fazlasıyla da olsa lider konumda bulunan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den bir transfer daha geldi. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Yunan yıldız Pelkas için kiralık olarak anlaşma sağlayan iki kulüp önümüzdeki günlerde bu transferi resmen duyuracak.

Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Fenerbahçe'ye resmen abone oldu... ''Pelkas, Hull City'de!''
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Pelkas, kiralık olarak Hull City'ye gidiyor. Acun Ilıcalı'nın Ozan Tufan'dan sonra özellikle istediği oyuncuların başında gelen Pelkas için her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İNGİLTERE'YE GİDECEK

ErJZ_kyXMAAv_-X

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Hull City, Dimitrios Pelkas'ın kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardı. Hull City'nin Premier Lig hayallerini gerçekleştirmek için yaptığı transferlerden biri olan Pelkas, önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölüm tehditleri sonrası kaçmıştı! Dünya yıldızı F.Bahçe'yeÖlüm tehditleri sonrası kaçmıştı! Dünya yıldızı F.Bahçe'ye
Talih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağıTalih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağı
[RMV-10]
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe hull city pelkas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!

Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."

Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"

Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"

Camia ayağa kalktı! "Penaltıyı nasıl vermezsin"

Camia ayağa kalktı! "Penaltıyı nasıl vermezsin"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.