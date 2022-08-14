Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Fenerbahçe'ye resmen abone oldu... ''Pelkas, Hull City'de!''

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Pelkas, kiralık olarak Hull City'ye gidiyor. Acun Ilıcalı'nın Ozan Tufan'dan sonra özellikle istediği oyuncuların başında gelen Pelkas için her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İNGİLTERE'YE GİDECEK

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Hull City, Dimitrios Pelkas'ın kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardı. Hull City'nin Premier Lig hayallerini gerçekleştirmek için yaptığı transferlerden biri olan Pelkas, önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.



