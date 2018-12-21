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Acun Ilıcalı'dan büyük vefa! Alper Baycın'ın ailesini yalnız bırakmıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.12.2018 15:53 | Son Güncelleme

Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı silahlı saldırıcı sonucu 24 yaşında hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın Antalya'da yaşayan ailesi, oğullarının hayatına son veren saldırganların en ağır cezayı almasını ve Alper'in isminin yaşatılmasını istedi

Acun Ilıcalı'dan büyük vefa! Alper Baycın'ın ailesini yalnız bırakmıyor

Survivor için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alper Baycın'ın ölümüne neden olan sanıklar hakkında iddianame hazırlanmasını değerlendiren annesi Aynur Baycın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlat acısının tarifinin olmadığını söyledi.

Alper'in hatırasını yaşatmak için ayakta durmaya çalıştıklarını belirten anne Baycın, oğlunun okul ve iş hayatında örnek bir insan olduğunu dile getirdi.

Alper'in mesleğini en güzel şekilde yapmak için çok çaba gösterdiğini vurgulayan Baycın, şöyle konuştu:

"Oğlum 6 yıl hem okudu hem çalıştı. 24 saatte 2-3 saat uykuyla duruyordu. Çok başarılıydı. Okuduğu bölümü, mesleğini çok seviyordu. Gittiği iş görüşmelerinde 'Seni kamera arkasına değil, kamera önüne çıkaralım' diyorlardı. O da hep 'Kamera önünde istenileni sunacağım. Kamera arkasında istediklerimi ortaya koyma şansım olacak' diye bu teklifleri kabul etmiyordu. En büyük hayali yönetmen olmaktı. Keşke yaşasaydı da bu meslekte vatanına, milletine faydalı bir birey olarak hayallerini yerine getirseydi."

Dominik'teki Türk Büyükelçiliği ile sürekli temas halinde olduklarını ve şüphelilerin yargılama sürecini takip ettiklerini vurgulayan Baycın, "Müebbet hapis istenildiğini duydum. Başka Alperler ölmesin' diye caydırıcı ceza alsınlar. Alper yaşarken örnek bir insandı. Şüphelilerin aldığı ceza ile de inşallah örnek olur ve o ülkede inşallah bu tarz başka suçlar işlenmez. Bizim canımız çok yandı. Başka canlar yanmasın." diye konuştu.

"ACUN ILICALI SÜREKLİ ARIYOR"

Televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile ekibinin kendilerini sürekli aradığını anlatan Baycın, şöyle devam etti:

"Acun Bey arıyor, halimizi, hatırımızı soruyor. Kendisine de söyledik, bizim sadece manevi desteğe ihtiyacımız var. Başka bir şey istemiyoruz. Bir de Alper'in isminin bir yerlerde yaşatılmasını istiyoruz. Onlar bizim kardeşimiz, evlatlarımız oldu. Bu konuda da yanlış bilgilendirmeler oldu. İhmal gibi. Oğlumla haftada 2-3 defa görüntülü görüşüyordum. Alper'in mutluluğunu anlatamam. 'Acun Ağabey çok iyi bakıyor. Hiçbir yere göndermiyor. Her şeyi fazlasıyla karşılıyor. Buralar güvenlikli diyordu. Acun Bey'e teşekkür ediyorum. Onunla alakalı bir durum değil."

Baba Ahmet Baycın ise oğullarını toprağa verdikten sonra yeni yeni kendilerine geldiklerini söyledi. Alper'in çevresinde çok sevilen bir genç olduğuna dikkati çeken Baycın, "Sözün bittiği yerdeyiz. Sanık, inşallah müebbet ceza alacak. Caydırıcı bir ceza alırlarsa inşallah bir daha bu tür suçlar işlenmez." değerlendirmesinde bulundu.

AA


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