Acun Ilıcalı'dan çok konuşulan transfer! Ünlü ismin oğlu resmen Hull City'e imzayı attı

İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, dikkat çekici bir transfere imza attı.

RONALDINHO'NUN OĞLUNU TRANSFER ETTİ

Efsane futbolcu Ronaldinho’nun oğlu Joao Mendes, Hull City’nin U21 Takımı ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmada, sözleşmenin uzatılması için bir opsiyon da bulunuyor.

"ÇOK MUTLUYUM"

20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, transferin ardından yaptığı açıklamada, “Çok mutlu ve heyecanlıyım. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Birmingham maçını izledim, takım gerçekten çok iyi. Genç ve yetenekli bir ekibiz, geleceğe dair umutluyum” dedi.

Mendes, hedefleriyle ilgili ise, “U21 Takımı’nda ve mümkünse birinci takımda elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum. Hangi seviyede olursa olsun, futbol oynamayı seviyorum. Fırsat bulursam, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim” ifadelerini kullandı.