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Acun Ilıcalı'dan Denizlispor maçı itirafı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.05.2020 19:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilerin 2006 yılında oynadığı Denizlispor maçını unutamadığını ve imkanı olsa o maçın skorunu değiştireceğini söyleyen Ilıcalı, Fatih Terim'i bir oyuncusunu transfer etmek için ikna etmenin çok zor olduğunu dile getirdi.

Acun Ilıcalı'dan Denizlispor maçı itirafı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hürriyet Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaparken en büyük meraklarından futbolla ilgili soruları da içtenlikle yanıtladı. Koronavirüs günlerini Instagram hesabından katıldığı yayınlarla geçiren Acun Ilıcalı samimi itiraflarda bulundu.

DENİZLİSPOR İTİRAFI

Ilıcalı, "Fenerbahçe tarihinde bir maçın skorunu değiştirmek isteseydiniz hangi maçı değiştirirdiniz?" sorusunu "Denizlispor maçı... Bu arada şunu da söyleyeyim o maçın adil olduğunu düşünmüyorum. O gün adaletin Türkiye'ye gelmesini isterdim. O gün maçtaydım ve sürekli konfeti atılmasından dolayı maç sürekli durduruldu. Bir maç kaç kere durdurulabilir? Bugün şampiyonlar liginde bir maçta konfeti atılsa bir maç kaç kere durdurulabilir? O durum haksızlık oldu gibi biraz" şeklinde yanıtladı.

"FATİH TERİM'İ İKNA ETMEK ÇOK DAHA ZOR"

Acun Ilıcalı ayrıca, son dönemde en çok Fransa-Türkiye maçında millilerimizin attığı gole sevindiğini açıklarken "Bir oyuncusunu transfer etmek için Fatih Terim'i ikna etmek mi zor, Mesut Özil'i Fenerbahçe'ye transfer etmek mi daha zor?" sorusuna "Fatih hocayı ikna etmek çok daha zor. Bu arada Fatih hoca da sınırsız kredi ve hatırım vardır yanlış anlamayın ama orada Galatasaray camiası da var. Teklif etmem bile sorun olur o yüzden" yanıtını verdi.

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