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  4. Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli bir isme daha kanca! Hull City'nin sahibi bu kez Sarı-Lacivertliler'in İngiliz oyuncusu Ryan Kent'i istiyor

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli bir isme daha kanca! Hull City'nin sahibi bu kez Sarı-Lacivertliler'in İngiliz oyuncusu Ryan Kent'i istiyor

02.01.2024 20:37 | Son Güncelleme:
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Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yetkilileri, transfer için İstanbul'a geliyor. İngiliz ekibinin hedefinde iste Fenerbahçe Ryan Kent'in bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İngiltere Championship'de boy gösteren, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ilk 26 hafta sonunda topladığı 26 puanla 7. sırada yer alıyor.

Bu sezon play-off'a kalarak Premier Lig'e yükselmek isteyen Hull City transfer temaslarına başlarken, Hull City'nin yetkilileri transfer için İstanbul'a geliyor.

FENERBAHÇE İLE MASAYA OTURACAK

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Sezon başında Glasgow Rangers'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Ryan Kent'in menajeri İngiltere'de transfer görüşmeleri gerçekleştirirken, Hull City de İngiliz oyuncu için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

HULL CITY'NİN TEKLİFİ

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Takvim'e göre; Hull City'nin Ryan Kent'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.76 boyunda olan İngiliz sol kanadın piyasa değeri 7 milyon Euro civarında.

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