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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.03.2024 19:25
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Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu. İleride sarı-lacivertlilerin başkanı olup olmayacağı konusuna ilk kez bu kadar net cevap veren Ilıcalı, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak açıklama!

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin son durumu hakkında konuştu.

"ALİ KOÇ'U İKNA ETMEYE ÇALIŞIRIM"

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"Zamanını, parasını Fenerbahçe'ye harcayan biri. Fenerbahçe'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum. Başkanımın arkasındayım. Ali Koç'u kalmaya ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaparım."

"BİR GÜN FENERBAHÇE'YE BAŞKAN OLACAK MISINIZ?"

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"Bir gün Fenerbahçe'ye başkan olacak mısınız?" sorusun da yanıt veren Acun Ilıcalı "Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem." açıklamasını yaptı.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

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"Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın, tansiyon düşer. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan bir insan olarak nasıl ülkemize yabancı futbolcu ve teknik direktör geliyorsa, yabancı bir hakemin de gelebileceğini düşünüyorum. İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmıyor, bizim hakem hatalarımızda art niyet aranıyor. Güven bitmiş. İnanç ve güven bitince kaos çıkar. Son maça bakarsak Trabzonspor seyircisi tek agresif seyirci değil. Eğer maç 60'ıncı dakikada tatil olsaydı bugün konuşulan konular olmayacaktı. Tansiyonun yükseldiği bir ortamda hakem devam diyor."

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