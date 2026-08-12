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Acun Ilıcalı'dan Hull City'e bir takviye daha! Lucas Harrington imzaladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. İngiliz ekibi, Lucas Harrington'ın transferini resmen duyurdu.

Acun Ilıcalı'dan Hull City'e bir takviye daha! Lucas Harrington imzaladı
Burak Kavuncu

Hull City, Lucas Harrington transferini resmen açıkladı. İngiliz ekibi, genç futbolcu için bonuslarla birlikte toplam 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştan yüzde 15 pay da bulunuyor.

HULL CITY'DEN RESMİ TRANSFER

Acun Ilıcalı dan Hull City e bir takviye daha! Lucas Harrington imzaladı 1

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. İngiliz ekibi, Lucas Harrington'ın transferini resmen duyurdu.

20 MİLYON EUROLUK PAKET

Acun Ilıcalı dan Hull City e bir takviye daha! Lucas Harrington imzaladı 2

Transfer kapsamında Hull City'nin Colarado'ya bonuslarla birlikte toplam 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Anlaşmanın performansa bağlı bonus maddeleriyle birlikte bu seviyeye ulaşacağı aktarıldı.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Transfer anlaşmasında ayrıca dikkat çeken bir madde yer alıyor. Harrington'ın ileride başka bir kulübe transfer olması halinde eski kulübünün yüzde 15 oranında sonraki satıştan pay alma hakkı bulunuyor.

Hull City, bu transferle birlikte kadrosunu güçlendirirken, Lucas Harrington da kariyerine İngiltere'de devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Acun Ilıcalı Hull City AFC
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