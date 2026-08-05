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Acun Ilıcalı'dan Hull City'e rekor transfer!

Hull City, Olympiacos forması giyen kaleci Konstantinos Tzolakis'i kadrosuna kattı. Yunan file bekçisi, bu transferle İngiliz kulübünün tarihine geçti.

Acun Ilıcalı'dan Hull City'e rekor transfer!
Burak Kavuncu

Hull City, Olympiacos'un 23 yaşındaki kalecisi Konstantinos Tzolakis'i 20 milyon sterlin (23 milyon euro) bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Yunan file bekçisi, kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Acun Ilıcalı dan Hull City e rekor transfer! 1

Hull City, transfer döneminde ses getiren bir hamleye imza attı. İngiliz ekibi, Olympiacos forması giyen Konstantinos Tzolakis'i kadrosuna kattı.

23 MİLYON EUROLUK BEDEL

Kaleci pozisyonunda görev yapan Tzolakis için Hull City'nin 20 milyon sterlin, yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeli ödediği belirtildi.

Bu rakamla birlikte genç file bekçisi, Hull City tarihinin en pahalı transferi unvanını elde etti.

YENİ ADRESİ HULL CITY

Acun Ilıcalı dan Hull City e rekor transfer! 2

Olympiacos'tan ayrılan Tzolakis, kariyerine İngiltere'de devam edecek. Hull City, önemli bir yatırım yaptığı Yunan kaleciyi kadrosunun önemli parçalarından biri olarak görüyor.

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Olympiakos FC Acun Ilıcalı Hull City AFC
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