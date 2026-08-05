Acun Ilıcalı'dan Hull City'e rekor transfer!

Hull City, Olympiacos'un 23 yaşındaki kalecisi Konstantinos Tzolakis'i 20 milyon sterlin (23 milyon euro) bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Yunan file bekçisi, kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Hull City, transfer döneminde ses getiren bir hamleye imza attı. İngiliz ekibi, Olympiacos forması giyen Konstantinos Tzolakis'i kadrosuna kattı.

23 MİLYON EUROLUK BEDEL

Our new GK 🧤



Konstantinos Tzolakis is a Tiger! 🐯https://t.co/6WKXIggZY9 pic.twitter.com/ZSpC3Fi9wy — Hull City (@HullCity) August 5, 2026

Kaleci pozisyonunda görev yapan Tzolakis için Hull City'nin 20 milyon sterlin, yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeli ödediği belirtildi.

Bu rakamla birlikte genç file bekçisi, Hull City tarihinin en pahalı transferi unvanını elde etti.

YENİ ADRESİ HULL CITY

Olympiacos'tan ayrılan Tzolakis, kariyerine İngiltere'de devam edecek. Hull City, önemli bir yatırım yaptığı Yunan kaleciyi kadrosunun önemli parçalarından biri olarak görüyor.