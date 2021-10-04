Acun Ilıcalı'dan İbrahim Tatlıses'e Eylül'de en çok konuşulan ünlü isimler

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Eylül ayında en çok haber konusu olan ünlü isimlerin listesini hazırladı.

Habermetre'nin açıkladığı raporda; gerek kanalında yayınlanan yarışma programlarıyla gerekse de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, 6 bin 709 habere konu olarak olarak listenin zirvesine yerleşti. kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla ve 2022 yılında Türkiye'den ayrılacağını açıklayan Haluk Levent, 6 bin 288 habere konu olarak listenin 2. sırasında yer aldı.

MÜGE ANLI 3. SIRADA

ATV ekranında yayınlanan programında cinayetleri aydınlatan ve kayıpları bulan Müge Anlı da 5 bin haber le listenin 3. sırasına yerleşti. Listenin 4. sırasında ise 3 bin 531 haberle Seda Sayan geliyor. İbo Show'un yanı sıra yıllar sonra konser vermeye başlayan İbrahim Tatlıses ise 3 bin 140 haberle listenin 5. sırasında bulunuyor.

İREM DERİCİ BİNLERCE HABERE KONU OLDU

Aylar süren çalışmaların ardından hayalini gerçekleştirerek Harbiye Cemil Topuzlu'da konser veren İrem Derici, eylül ayında 3 bin 96 habere konu olarak 6. oldu. Listenin 7'incisi ise 3 bin 60 haber le Selin Ciğerci geliyor. ATV ekranında yaptığı programındaki ilginç olaylarla sık sık gündeme gelen Esra Erol da 2 bin 354 haber le 8. sırada yer buldu.

