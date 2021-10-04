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Acun Ilıcalı'dan İbrahim Tatlıses'e Eylül'de en çok konuşulan ünlü isimler

04.10.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimleri açıkladı. Acun Ilıcalı'dan İbrahim Tatlıses'e işte listede yer alan isimler...

Acun Ilıcalı'dan İbrahim Tatlıses'e Eylül'de en çok konuşulan ünlü isimler

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Eylül ayında en çok haber konusu olan ünlü isimlerin listesini hazırladı.

Habermetre'nin açıkladığı raporda; gerek kanalında yayınlanan yarışma programlarıyla gerekse de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, 6 bin 709 habere konu olarak olarak listenin zirvesine yerleşti. kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla ve 2022 yılında Türkiye'den ayrılacağını açıklayan Haluk Levent, 6 bin 288 habere konu olarak listenin 2. sırasında yer aldı.

MÜGE ANLI 3. SIRADA

ATV ekranında yayınlanan programında cinayetleri aydınlatan ve kayıpları bulan Müge Anlı da 5 bin haber le listenin 3. sırasına yerleşti. Listenin 4. sırasında ise 3 bin 531 haberle Seda Sayan geliyor. İbo Show'un yanı sıra yıllar sonra konser vermeye başlayan İbrahim Tatlıses ise 3 bin 140 haberle listenin 5. sırasında bulunuyor.

İREM DERİCİ BİNLERCE HABERE KONU OLDU

Aylar süren çalışmaların ardından hayalini gerçekleştirerek Harbiye Cemil Topuzlu'da konser veren İrem Derici, eylül ayında 3 bin 96 habere konu olarak 6. oldu. Listenin 7'incisi ise 3 bin 60 haber le Selin Ciğerci geliyor. ATV ekranında yaptığı programındaki ilginç olaylarla sık sık gündeme gelen Esra Erol da 2 bin 354 haber le 8. sırada yer buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Müge Anlı
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