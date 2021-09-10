MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması!

Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması!

10.09.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011-2013 yılları arasında yayınlanan fenomen yapım 'Leyla ile Mecnun', sekiz yıl aranın ardından, tam kadro olarak yeniden izleyicisiyle buluştu. Absürt komedi türündeki diziyi sahibi olduğu dijital platforma transfer eden Acun Ilıcalı'dan tebrik mesajı geldi.

Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması!

Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2013 yılları arasında yayınlanan 'Leyla ile Mecnun', sekiz yıl sonra tam kadro olarak ekrana döndü. Ali Atay'ın başrolünde yer aldığı, Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanan 'Leyla ile Mecnun', Exxen izleyicisinden yoğun ilgi gördü.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu dijital platform ile yıllar sonra ekrana dönen ve büyük beğeni toplayan 'Leyla İle Mecnun' dizisinin bu başarısına kayıtsız kalmadı.

613b4eed86b247126823c005

"BEKLEDİĞİMİN ÇOK ÜSTÜNDE İZLENME SAYISINA ULAŞTI"

Instagram hesabından bir tebrik mesajı paylaşan ünlü televizyoncu, şu ifadeleri kullandı:
"Leyla ile Mecnun sekiz yıl sonra yine sizlerle buluştu. Bu yola güzel bir hayalle çıktık. Olağanüstü bir ilgi görerek beklediğimin çok üstünde bir izlenme sayısına ulaştı. Bu muhteşem dizide emeği geçen herkese ve yoğun ilgi gösteren tüm Exxen üyelerine teşekkür ederim. İyi seyirler."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evliliğinde kriz yaşayan Bensu Soral'ın rol arkadaşı Kubilay Aka ile samimi fotoğrafları ortaya çıktıEvliliğinde kriz yaşayan Bensu Soral'ın rol arkadaşı Kubilay Aka ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı
PARTNEREvlendilerEvlendiler
İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı! İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Dünyanın duymak istemeyeceği haber! Yayılıyor

Dünyanın duymak istemeyeceği haber! Yayılıyor

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Falakacıya ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese..."

Falakacıya ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.