Acun Ilıcalı'dan Nazar Nur Kaya için başsağlığı mesajı

TV8 kanalında yayınlanan 'O Ses Çocuklar' programında yarışmacı olarak katılan Nazar Nur Kaya geçen günlerde yoğun bakıma alınmıştı. 'Müslüm' filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Şahin Kendirci, sosyal medya hesabı üzerinden Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acun Ilıcalı, O Ses Çocuklar yarışmacısı Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili mesaj yayımladı



"SÖYLEYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Acı olayın duyulmasından sonra O Ses Çocuklar'ın yapımcısı Acun Ilıcalı, programın jürilerinden Hadise ve Murat Boz da paylaşım yaptı.



Acun Ilıcalı da, Instagram hesabından "Çok erken çok acı, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tatlı güzel Nazar mekanın cennet olsun, Allah ailene sabır versin." mesajını paylaştı.



